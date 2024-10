Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mondelez: investissement dans Urban Legend information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 09:22









(CercleFinance.com) - Mondelez International annonce que sa branche de capital-risque, SnackFutures Ventures, a pris une participation minoritaire dans Urban Legend, une entreprise de beignets et de pâtisseries frais à croissance rapide et meilleurs pour la santé au Royaume-Uni.



Fondée en 2021, Urban Legend utilise une technologie de friture à l'air conçue sur mesure et brevetée pour réduire le sucre, les matières grasses et les calories de 30 à 75% par rapport aux beignets fabriqués traditionnellement.



'Le portefeuille Urban Legend comprend actuellement 12 variétés qui sont vendues dans près de 200 magasins à travers le Royaume-Uni, situées dans des armoires de boulangerie autonomes', ajoute le groupe agroalimentaire américain.





Valeurs associées MONDELEZ INTL RG-A 72,99 USD NASDAQ -0,92%