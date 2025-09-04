Transports de demain : la Norvège avance sur le fret en avion électrique

Une campagne visant à évaluer la possibilité d'intégrer l'électrique dans le transport aérien commercial à travers le pays scandinave a été lancée cet été. Un premier test en "conditions réelles" a été réalisé.

Une tour de contrôle de l'aéroport de Bergen (illustration) ( NTB / MARIT HOMMEDAL )

Un petit avion électrique a effectué un premier vol test de fret, piloté en conditions réelles jeudi 4 septembre entre les aéroports de Stavanger et Bergen dans le sud-ouest de la Norvège, a annoncé l'opérateur public du transport aérien norvégien Avinor.

Exploité par la filiale norvégienne du transporteur Bristow, l'appareil, un Alia construit par l'Américain Beta, a parcouru les 160 kilomètres entre les deux villes en 55 minutes, simulant un vol de transport de marchandises.

"C'est la première fois que l'on teste un avion électrique sur une route de fret entre Stavanger et Bergen", a déclaré à l'AFP Karianne Helland Strand, une directrice d'Avinor. "Tout s'est très bien passé", a-t-elle ajouté.

L'objectif de ce vol d'évaluation, réalisé en mode visuel (sans instruments), était d'évaluer l'intégration dans le trafic aérien et dans les infrastructures aéroportuaires au sol.

Autonomie de 400 kilomètres

Elle s'effectue en étroite concertation avec les autorités réglementaires norvégiennes de sorte qu'une fois certifiée à un horizon 2028-2030, la technologie puisse être rapidement mise en oeuvre sur le plan commercial. "C'est le premier test en conditions réelles" aux mains d'un exploitant commercial, a expliqué à l'AFP le pilote, Jeremy Degagne.

Les batteries embarquées confèrent à l'appareil une autonomie de 400 km, soit suffisamment pour faire l'aller-retour Stavanger-Bergen sans recharge, et opèrent toujours avec une marge de réserves énergétiques. "Je n'éprouve pas l'angoisse de l'autonomie", un sentiment répandu parmi les utilisateurs de moyens de locomotion électriques, a témoigné Jeremy Degagne.

"Dans votre voiture électrique, vous vous dîtes peut-être que vous pouvez pousser dix kilomètres de plus jusqu'à une station de recharge. Dans l'aviation, vous ne feriez pas ça. Nous avons les mêmes limites énergétiques qu'un avion normal", a-t-il dit.

En août 2019, le chef d'Avinor d'alors, Dag Falk-Petersen, lui-même pilote d'avion, avait dû effectuer un atterrissage d'urgence dans le sud de la Norvège suite à une perte de puissance moteur alors qu'il était aux commandes d'un petit avion électrique. Ni lui ni sa passagère, une secrétaire d'Etat norvégienne, n'avaient été blessés.

Pionnière de la voiture et du bateau électriques, la Norvège se veut aussi un laboratoire pour l'avion à émissions faibles ou nulles. Contribuant à près de 3% des émissions mondiales de dioxyde de carbone, le secteur de l'aviation est parmi les plus difficiles à décarboner.