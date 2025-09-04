Les Bourses européennes terminent sans direction commune

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé sans grand entrain jeudi, les investisseurs patientant avant la parution vendredi de chiffres sur l'emploi américain qui devraient permettre d'affiner les anticipations de la trajectoire des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

La Bourse de Francfort a terminé en hausse de 0,74%, Londres a pris 0,42% et Milan a grimpé de 0,49%. Seule Paris a reculé, cédant 0,27%.

