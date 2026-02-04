 Aller au contenu principal
Mondelez glisse, mais le marché sent la reprise se profiler
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 11:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Mondelez International MDLZ.O s'attend à une année en demi-teinte, les augmentations de prix ayant pour effet de détourner les consommateurs soucieux des coûts qui se méfiaient déjà de l'augmentation du coût de la vie et de l'incertitude macroéconomique

** Les actions de la société mère Cadbury chutent de près de 4,5 % à 56,79 dollars avant la mise sur le marché

GARDEZ VOS COLLATIONS, DES TEMPS MEILLEURS S'ANNONCENT

** Morgan Stanley ("surpondérer", PT: $66) dit que MDLZ a intentionnellement intégré un niveau prudent de conservatisme dans les perspectives régionales, plus particulièrement en Europe, où des conditions de concurrence et de prix exceptionnellement dynamiques justifient une approche prudente

** D.A. Davidson ("neutre", PT: $62) voit la voie vers une capacité bénéficiaire presque entièrement rétablie d'ici à l'année fiscale 27, à mesure que les prix du cacao et les tarifs douaniers diminuent; cependant, la forme des perspectives de l'année fiscale 26 impliquera probablement une pondération au second semestre, ce qui, aux niveaux actuels, rend l'approche attentiste prudente

** Jefferies ("buy", PT: $70) déclare que les pressions sur les volumes persisteront en 2026 et que les bénéfices du premier semestre seront affectés par l'échelonnement des coûts des stocks, la visibilité s'améliorant au second semestre avec le réajustement des coûts et l'émergence de coûts des matériaux plus favorables en 2027

** Morningstar (juste valeur: 73 $) dit que suite à une inflation prononcée des prix au cours des dernières années, il pense que MDLZ est prêt à relancer l'investissement dans l'innovation et le marketing valorisés par le consommateur, tout en élargissant sa portée dans les canaux alternatifs

Valeurs associées

MONDELEZ INTL RG-A
59,5200 USD NASDAQ +1,41%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/02/2026 à 11:41:01.

