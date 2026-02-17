Mondelez confirme ses prévisions de long terme, sans convaincre Wall Street
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 17:44
En préambule de la réunion annuelle du " Consumer Analyst Group of New York " (CAGNY), le propriétaire des marques LU, Milka, Belin et Côte d'Or a réaffirmé ce matin sa prévision d'une croissance organique du chiffre d'affaires net de 3% à 5% sur le long terme, assortie d'une hausse de 5% à 10% (non inclus) de son bénéfice par action (BPA) ajusté et d'un flux de trésorerie disponible (FCF) annuel d'au moins trois milliards de dollars.
Pénalisé par l'envolée des prix du cacao et de ses coûts de production en général, le groupe basé à Chicago avait vu son BPA ajusté se contracter de presque 15% l'an dernier en dépit d'une croissance organique de 4,3%.
Lors de sa présentation, Mondelez a mis en évidence la résistance de son portefeuille, composé à hauteur de 80% de chocolats, de gâteaux et de biscuits salés, une proportion qui devrait être portée à 90% au fil du temps.
Le groupe dit aussi vouloir focaliser son attention sur le marché des gâteaux aux Etats-Unis et renouer avec la croissance en Europe grâce à des actions lui permettant de mieux absorber la volatilité des prix du cacao.
A l'international, ses marchés prioritaires restent la Chine, l'Inde, le Brésil et le Mexique.
Plus largement, Mondelez explique vouloir générer du cash, bien gérer ses investissements, réinvestir dans ses marques et mener des acquisitions ciblées ("bolt-on") tout en se ménageant de la flexibilité financière.
Toutes ces annonces ne suffisaient pas à doper l'action Mondelez, qui cédait 4,4% mardi dans les premiers échanges à Wall Street, orientée en légère baisse (-0,2%).
Le titre progresse encore de plus de 11% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|59,7250 USD
|NASDAQ
|-4,58%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a clôturé en petite hausse mardi, à l'issue d'une séance sans catalyseur, l'indice parisien CAC 40 restant moins exposé que les indices américains au secteur technologique et aux craintes concernant les investissements massifs dans le secteur ... Lire la suite
-
Le groupe de cinéma et de télévision américain Warner Bros Discovery (WBD) a débuté mardi sept jours de discussions avec son concurrent et courtisan Paramount, mais continue de préparer son union avec le géant du streaming Netflix . "Netflix a accordé à WBD une ... Lire la suite
-
Des photographies récemment mises en vente sur internet par un collectionneur pourraient bien être un lot d'images inédites du massacre de résistants communistes à Kaisariani, près d'Athènes, l’une des pires atrocités commises en Grèce par l’Allemagne nazie. L'intérêt ... Lire la suite
-
Du stress pour commencer, une douce folie ensuite, puis une dose de suspense et enfin la délivrance: à Anterselva, les biathlètes français Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet et Eric Perrot ont écrit une page d'histoire avec l'or olympique ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer