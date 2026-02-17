 Aller au contenu principal
Mondelez confirme ses prévisions de long terme, sans convaincre Wall Street
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 17:44

Mondelez International, le fabricant du chocolat Cadbury, des biscuits Oreo et du fromage Philadelphia, a confirmé mardi à l'occasion d'une rencontre avec les investisseurs ses objectifs de croissance sur le long terme, une annonce qui ne suffisait pas à doper le cours de Bourse du groupe agroalimentaire, qui s'était bien repris depuis le début de l'année.

En préambule de la réunion annuelle du " Consumer Analyst Group of New York " (CAGNY), le propriétaire des marques LU, Milka, Belin et Côte d'Or a réaffirmé ce matin sa prévision d'une croissance organique du chiffre d'affaires net de 3% à 5% sur le long terme, assortie d'une hausse de 5% à 10% (non inclus) de son bénéfice par action (BPA) ajusté et d'un flux de trésorerie disponible (FCF) annuel d'au moins trois milliards de dollars.

Pénalisé par l'envolée des prix du cacao et de ses coûts de production en général, le groupe basé à Chicago avait vu son BPA ajusté se contracter de presque 15% l'an dernier en dépit d'une croissance organique de 4,3%.

Lors de sa présentation, Mondelez a mis en évidence la résistance de son portefeuille, composé à hauteur de 80% de chocolats, de gâteaux et de biscuits salés, une proportion qui devrait être portée à 90% au fil du temps.

Le groupe dit aussi vouloir focaliser son attention sur le marché des gâteaux aux Etats-Unis et renouer avec la croissance en Europe grâce à des actions lui permettant de mieux absorber la volatilité des prix du cacao.

A l'international, ses marchés prioritaires restent la Chine, l'Inde, le Brésil et le Mexique.

Plus largement, Mondelez explique vouloir générer du cash, bien gérer ses investissements, réinvestir dans ses marques et mener des acquisitions ciblées ("bolt-on") tout en se ménageant de la flexibilité financière.

Toutes ces annonces ne suffisaient pas à doper l'action Mondelez, qui cédait 4,4% mardi dans les premiers échanges à Wall Street, orientée en légère baisse (-0,2%).

Le titre progresse encore de plus de 11% depuis le début de l'année.

