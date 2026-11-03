Moncler dans le peloton de tête à Milan, HSBC voit toujours du potentiel

(Zonebourse.com) - L'action Moncler s'inscrit en vive hausse mardi à la Bourse de Milan, dopée par une note de HSBC dans laquelle le broker explique toujours voir un un fort potentiel haussier sur la valeur.

Vers 14h40, le titre du fabricant de doudounes gagne 1,6%, à 45,5 euros, troisième plus forte hausse de l'indice FTSE MIB qui recule pour sa part de 0,3%.

Dans une note publiée en début d'après-midi, le courtier - toujours à l'achat sur la valeur - dit avoir ramené son objectif de cours de 59 à 56 euros, mais précise que cette décision relève d'un simple ajustement arithmétique lié au contexte macroéconomique, et non d'une dégradation des fondamentaux de l'entreprise.

La tonalité de ses analystes reste résolument constructive, ceux-ci considérant que le dossier constitue une référence de premier choix (best in class) au sein du secteur.

Un optimisme toujours de mise

HSBC met notamment en évidence le multiple de valorisation décoté du concepteur de vêtements d'extérieur, qui affiche un ratio cours/bénéfice (PER) de 17,3x pour 2027, contre 20,5x pour la moyenne du secteur du luxe, mais aussi une thèse d'investissement jugée intacte sur le long terme ainsi que des relais de croissance opérationnels qui restent bien orientés, à commencer par la marque de coupe-vent Stone Island.

Le broker précise que la révision de sa cible reflète uniquement sa prudence face à la faiblesse globale de la demande, qui le conduit à revoir à la baisse ses estimations de chiffre d'affaires.

Même abaissé, son objectif de cours fait encore apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 30%.

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