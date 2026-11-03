 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Moncler dans le peloton de tête à Milan, HSBC voit toujours du potentiel
information fournie par AOF 03/11/2026 à 15:06

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - L'action Moncler s'inscrit en vive hausse mardi à la Bourse de Milan, dopée par une note de HSBC dans laquelle le broker explique toujours voir un un fort potentiel haussier sur la valeur.

Vers 14h40, le titre du fabricant de doudounes gagne 1,6%, à 45,5 euros, troisième plus forte hausse de l'indice FTSE MIB qui recule pour sa part de 0,3%.

Dans une note publiée en début d'après-midi, le courtier - toujours à l'achat sur la valeur - dit avoir ramené son objectif de cours de 59 à 56 euros, mais précise que cette décision relève d'un simple ajustement arithmétique lié au contexte macroéconomique, et non d'une dégradation des fondamentaux de l'entreprise.

La tonalité de ses analystes reste résolument constructive, ceux-ci considérant que le dossier constitue une référence de premier choix (best in class) au sein du secteur.

Un optimisme toujours de mise

HSBC met notamment en évidence le multiple de valorisation décoté du concepteur de vêtements d'extérieur, qui affiche un ratio cours/bénéfice (PER) de 17,3x pour 2027, contre 20,5x pour la moyenne du secteur du luxe, mais aussi une thèse d'investissement jugée intacte sur le long terme ainsi que des relais de croissance opérationnels qui restent bien orientés, à commencer par la marque de coupe-vent Stone Island.

Le broker précise que la révision de sa cible reflète uniquement sa prudence face à la faiblesse globale de la demande, qui le conduit à revoir à la baisse ses estimations de chiffre d'affaires.

Même abaissé, son objectif de cours fait encore apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 30%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

MONCLER
44,810 EUR MIL +0,02%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/11/2026 à 15:06:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
17,17 +26,53%
CAC 40
8 049,52 +0,02%
Pétrole Brent
103,52 -0,77%
ALSTOM
11,12 -4,84%
HAFFNER ENERGY
0,643 +6,46%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank