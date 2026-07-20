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Mon courtier énergie groupe annonce un chiffre d’affaires semestriel en hausse de +13%
information fournie par Boursorama CP 20/07/2026 à 07:00

Mon courtier énergie groupe enregistre un chiffre d’affaires de 16,5 M€ au premier semestre 2026, en progression de 13 % par rapport à la même période en 2025. Cette performance repose notamment sur la forte dynamique des activités internationales, en hausse de 29 %, portée par le développement du Groupe en Espagne et en Belgique. Parallèlement, la part du chiffre d’affaires issue du renouvellement de contrats atteint désormais 60 %, contre 50 % un an plus tôt. Cette progression confirme la fidélité des clients, la solidité du portefeuille et la pertinence du modèle de développement de Mon courtier énergie groupe. Les mesures prises qui se sont matérialisées dans les résultats de l'année 2025 continuent de porter leurs fruits sur le premier semestre 2026 et permettent à la société d’attendre la publication des résultats semestriels avec confiance.

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