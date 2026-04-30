Molson Coors dépasse les prévisions trimestrielles grâce à des hausses de prix et à la demande de bières haut de gamme

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Jeudi, Molson Coors TAP.N a dépassé les prévisions des analystes en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le premier trimestre, grâce à des hausses de prix et à la demande de bières haut de gamme, notamment sur son marché américain.

L'action du brasseur a progressé de 2 % avant l'ouverture, le groupe ayant réaffirmé ses prévisions annuelles malgré la hausse des coûts des matières premières et un environnement macroéconomique mondial incertain.

Le fabricant de bières telles que Coors Light et Miller Lite a augmenté ses prix afin d'atténuer l'impact de la hausse des coûts des matières premières, notamment de l'aluminium, et de se prémunir contre un affaiblissement de la demande.

Le brasseur a mis en avant des produits haut de gamme tels que la Blue Moon Belgian White et la Peroni Nastro Azzurro, tout en se développant dans des catégories à croissance plus rapide, notamment les cocktails aromatisés prêts à boire.

Son chiffre d'affaires net a augmenté de 2 % pour atteindre 2,35 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 2,33 milliards de dollars.

Le bénéfice par action sous-jacent a augmenté de 24 % pour atteindre 62 cents, grâce à la maîtrise des coûts, dépassant largement les estimations de 37 cents, selon les données compilées par LSEG.

Les volumes totaux ont reculé de près de 3 %, la baisse de la demande et la concurrence acharnée pesant sur les marchés américain et européen, où les consommateurs restent prudents face à une inflation persistante.

Les dirigeants ont adopté un ton prudent concernant la demande et les coûts.

Le directeur général Rahul Goyal a déclaré que la société évoluait dans un « environnement externe dynamique avec une visibilité limitée à court terme ».

Molson Coors doit également faire face à la hausse des prix des intrants, en particulier la surtaxe sur l'aluminium, qui a entraîné environ 30 millions de dollars de coûts supplémentaires au cours du trimestre, a indiqué la société.

Pour l'ensemble de l'année 2026, elle prévoit un chiffre d'affaires net compris entre une baisse de 1 % et une hausse de 1 % par rapport à l'année dernière, et un bénéfice par action ajusté en baisse de 11 % à 15 %.

Elle a également averti que les volumes aux États-Unis au deuxième trimestre devraient baisser de 6 % à 9 % en glissement annuel, les pressions sur les coûts atteignant leur pic en milieu d'année avant de s'atténuer au second semestre.