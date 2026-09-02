Mois d'août mouvementé pour Ryanair mais le trafic tient bon

Ryanair annonce avoir transporté 22,2 millions de passagers au cours du mois d'août, un chiffre en hausse de 6% par rapport à août 2025, avec un taux de remplissage stable de 96%.

La compagnie précise avoir opéré un total de 120 500 vols au cours du mois, tandis que 400 vols ont dû être annulés en raison de l'éruption de l'Etna.

Entre août 2025 et août 2026, Ryanair a transporté 214,4 millions de passagers ( 5% par rapport à la même période un an plus tôt) avec un taux de remplissage stable de 94%.

Le titre avance de 0,4% à Dublin peu avant 10h.