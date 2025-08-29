Mois d'août compliqué pour le CAC 40, l'inflation américaine se stabilise

(AOF) - Au terme de la dernière séance du mois d'août, les marchés européens ont reculé après la publication de l'indice PCE aux Etats-Unis, mesure privilégiée de la Fed pour l’inflation. En ligne avec les attentes, il a progressé de 2,6% en juillet, en rythme annuel après 2,6% en juin. Côté valeurs, Rémy Cointreau s'est replié même si le groupe est moins alarmiste par l'impact des taxes américaines sur ses profits. Le CAC 40 a perdu 0,76% à 7703 points, portant ses pertes à 0,9% sur ce mois. L'EuroStoxx50 a perdu aujourd'hui 0,77% à 5 355,14 points et 0,66% en août.

En Europe, Brunello Cucinelli (-1,11% à 99,78 euros) a terminé dans le rouge, après avoir affiché durant une bonne partie de la séance une des plus fortes hausses de la Bourse de Milan. Le titre avait progressé à la faveur d'excellents résultats sur les six premiers mois de l'année 2025. " Nous avons clôturé le premier semestre 2025 avec des résultats fantastiques, tant en termes de chiffre d'affaires que de bénéfices. Nous avons enregistré une forte croissance ", explique la marque italienne de mode de luxe. Dans le détail, elle a généré un bénéfice net de 76,7 millions d'euros sur cette période, soit une hausse de 16% sur un an.

A Paris, Rémy Cointreau (-4,12% à 52,40 euros) a enregistré un des plus forts replis au sein de l'indice SBF 120 même si la société s'est montrée moins pessimiste sur l'impact des droits de douane américains sur les résultats de l'exercice 2025-2026. À la suite de l'accord conclu entre les États-Unis et l'Union européenne, instaurant, à compter du 1er août, un taux de droits de douane de 15% (contre 30% initialement envisagés), le fabricant de cognac a revu à la baisse, l'impact net global estimé de ces taxes sur le résultat opérationnel courant (ROC).

Après avoir connu une séquence euphorique à l'ouverture, Plastivaloire (+16,49% à 1,49 euro) a caracolé en tête du marché SRD à la faveur d'un net rebond de l'activité au troisième trimestre et du rehaussement de ses perspectives annuelles. L'équipementier automobile a fait état sur la période d'un chiffre d'affaires en croissance de 10,7%, à 187,6 millions d'euros. L'activité en Europe ressort à 162,8 millions d'euros, en hausse de 11,3%.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, les ventes au détail en Allemagne ont reculé de 1,5% en juillet après une hausse de 1% le mois précédent. Elles étaient attendues stables.

Le nombre de chômeurs a reculé de 9 000 personnes en août en Allemagne, très loin de la hausse attendue de 10 000. Une hausse de 2 000 chômeurs avait été observée en juillet. Comme en juillet, et en ligne avec le consensus, le taux de chômage est stable 6,3% en août.

L'emploi salarié est en légère hausse a augmenté de 0,2 %, ce qui représente 51 900 emplois, en France au deuxième trimestre, a indiqué l'Insee. Il s'était effrité de 0,1%, soit -18 800 emplois, au premier trimestre 2025. Il est pratiquement stable par rapport à un an auparavant (soit -4 500 emplois) mais dépasse encore nettement son niveau d'avant la crise sanitaire, fin 2019 (+5,0 % soit +1,3 million d'emplois). Ce rebond est intervenu principalement grâce au secteur privé (+43 400 emplois) tandis que l'emploi a légèrement progressé dans la fonction publique : +8 500 postes.

Le PIB en France en volume accélère modérément au deuxième trimestre 2025 : il progresse de +0,3 %, après +0,1 % au trimestre précédent, indique l'Insee.

En juillet, les dépenses de consommation des ménages en biens se replient sur un mois (-0,3 % en volume après +0,4 % en juin 2025 en données révisées), indique l'Insee. La consommation d'énergie repart à la baisse (-1,7 %), tandis que la consommation alimentaire et celle en biens fabriqués sont stables.

En juillet, les prix de production de l'industrie française sont en hausse (+0,6 % après +0,1 % en juin et -0,9 % en mai), indique l'Insee ce vendredi. Les prix de production rebondissent pour les produits destinés au marché français (+0,4 % après -0,1 % en juin) et accélèrent pour ceux destinés aux marchés extérieurs (+1,3 % après +0,6 %). Sur un an, les prix de production de l'industrie française sont quasi stables (-0,1 % après -0,5 % en juin).

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 0,9 % en août, après +1 % en juillet, comme le rapporte l'Insee ce vendredi. Cette légère baisse de l'inflation s'expliquerait par le ralentissement des prix des services, notamment ceux des transports. À l'inverse, les prix de l'énergie diminueraient à un rythme moins soutenu qu'au mois précédent, tirés par ceux des produits pétroliers. Sur un mois, les prix à la consommation augmentent de 0,4 % en août, après +0,2 % en juillet.

En Allemagne, les données sur l'inflation en août sera publié à 14 heures, mais celles des länder, publiées ce matin, signalent une accélération par rapport à juillet.

L'indice des prix PCE américain a progressé de 2,6% en juillet, en rythme annuel, comme attendu, après 2,6% en juin. En rythme mensuel, il s'élève à 0,2% comme attendu, après +0,3% en juin. En version core, il a augmenté de 2,9% en rythme annuel, conformément aux prévisions, après une hausse de 2,8% en juin. Cette dernière mesure de l'inflation est très surveillée par la Fed.

Les revenus des ménages ont augmenté de 0,4% en juillet aux Etats-Unis, en ligne avec les attentes après une hausse de 0,3% en juin. La consommation a progressé de 0,5%, comme attendu, après une augmentation de 0,4% en juin.

Les États-Unis ont enregistré un déficit de la balance commerciale de 103,60 milliards de dollars en juillet. Il était attendu à 90,20 milliards de dollars, après 84,85 milliards de dollars en juin.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,06% à 1,1674 dollar.