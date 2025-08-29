 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les menaces de Trump sur le numérique "relèveraient de la coercition" et appelleraient une "réponse des Européens", avertit Macron
information fournie par AFP 29/08/2025 à 19:54

Le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse avec le cbancelier allemand Friedrich Merz, le 29 août 2025 à Toulon, dans le Var ( POOL / Manon Cruz )

Le président français Emmanuel Macron a averti vendredi que les menaces de droits de douane de Donald Trump sur le secteur numérique seraient assimilables à de la "coercition" et que les Européens y répliqueraient.

"Si de telles mesures étaient prises, elles relèveraient de la coercition et elles appelleraient une réponse des Européens", a-t-il lancé au cours d'une conférence de presse avec le chancelier Friedrich Merz à Toulon (sud-est de la France) à l'issue d'un conseil des ministres franco-allemand.

"Nous serons inflexibles", a-t-il insisté en évoquant une "très forte convergence franco-allemande" en la matière et en annonçant avec son homologue un sommet à Berlin le 18 novembre sur la souveraineté numérique.

Le président américain, Donald Trump, a vigoureusement attaqué lundi les pays ou organisations régulant le secteur de la tech, les menaçant de droits de douane et de restrictions à l'exportation.

S'il n'a pas cité directement l'Union européenne, celle-ci dispose de fait de l'arsenal juridique le plus puissant au monde pour réguler le numérique.

L'UE a le "droit souverain" de réglementer la tech, a depuis répliqué la Commission européenne.

Bruxelles a aussi "fermement réfuté" l'accusation selon laquelle les entreprises américaines étaient délibérément visées par ces règles sur le numérique.

Guerre commerciale
Emmanuel Macron
Donald Trump
1 commentaire

  • 20:24

    En attendant ils négocient tous avec l'auteur du hold up. Mais ce Trump montre aussi que l'Europe est la dernier bastion d'une idéologie que les grands n'appliquent plu s: le libre commerce .. Car ce "libre" commerce ne sert qu'en renforcer les plus forts. Pas à défendre "le marché" ...

