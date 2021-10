Moins d’un an après son lancement, Largo Business franchit le cap du million d’euros de chiffre d’affaires

Largo Business, l’offre dédiée aux entreprises et collectivités locales de Largo (FR0013308582 – ALLGO), comptabilise plus de 1,1 million d’euros de chiffre d’affaires depuis son lancement fin 2020, soit plus de 6 000 appareils vendus. Le succès de cette offre BtoB s’explique par la réponse qu’elle apporte aux enjeux de transformations sociétales et organisationnelles des entreprises et des collectivités locales.



« La raison d’être, le processus industriel et le modèle organisationnel et économique de Largo font d’elle une entreprise à la croissance prometteuse de par la réponse qu’elle apporte aux attentes actuelles des citoyens et désormais des entreprises » commente Nicolas Lescarret, Responsable de l’offre Largo Business. « Après 15 ans passés chez un opérateur telecom français sur le marché du BtoB, je relève aujourd’hui un nouveau défi plein de sens, celui d’accompagner les comportements d’achat des organisations en faveur de l’économie circulaire. »