 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mohawk dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels et signale une hausse des coûts dans le contexte du conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 23:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de revêtements de sol Mohawk Industries MHK.N a annoncé jeudi un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à des mesures de réduction des coûts et à des gains liés à la restructuration, alors même que l'inflation liée au conflit a fait grimper les dépenses et que les volumes ont baissé. L'action de la société basée à Calhoun, en Géorgie, a progressé de plus de 3% dans les échanges après la clôture.

* “La construction de logements neufs est restée atone, et les consommateurs ont continué à reporter leurs achats immobiliers et leurs projets de rénovation en raison de l'incertitude économique”, a déclaré le directeur général Jeff Lorberbaum.

* La société, qui opère en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Australie, met en œuvre des hausses de prix dans de nombreuses catégories de produits et zones géographiques, invoquant l'inflation due au conflit au Moyen-Orient.

* D'autres hausses de prix pourraient être nécessaires, a-t-elle ajouté, l'impact total des mesures tarifaires et de la hausse des coûts des intrants ne devant se faire sentir qu'au troisième trimestre.

* Sur une base ajustée, le fabricant de revêtements de sol a annoncé un bénéfice par action de 1,90 dollar au premier trimestre, contre une estimation des analystes de 1,81 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 2,73 milliards de dollars, contre des prévisions moyennes des analystes de 2,74 milliards de dollars.

Valeurs associées

MOHAWK INDUSTRIE
105,520 USD NYSE +2,64%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank