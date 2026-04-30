Mohawk dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels et signale une hausse des coûts dans le contexte du conflit au Moyen-Orient

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Le fabricant de revêtements de sol Mohawk Industries MHK.N a annoncé jeudi un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à des mesures de réduction des coûts et à des gains liés à la restructuration, alors même que l'inflation liée au conflit a fait grimper les dépenses et que les volumes ont baissé. L'action de la société basée à Calhoun, en Géorgie, a progressé de plus de 3% dans les échanges après la clôture.

* “La construction de logements neufs est restée atone, et les consommateurs ont continué à reporter leurs achats immobiliers et leurs projets de rénovation en raison de l'incertitude économique”, a déclaré le directeur général Jeff Lorberbaum.

* La société, qui opère en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Australie, met en œuvre des hausses de prix dans de nombreuses catégories de produits et zones géographiques, invoquant l'inflation due au conflit au Moyen-Orient.

* D'autres hausses de prix pourraient être nécessaires, a-t-elle ajouté, l'impact total des mesures tarifaires et de la hausse des coûts des intrants ne devant se faire sentir qu'au troisième trimestre.

* Sur une base ajustée, le fabricant de revêtements de sol a annoncé un bénéfice par action de 1,90 dollar au premier trimestre, contre une estimation des analystes de 1,81 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 2,73 milliards de dollars, contre des prévisions moyennes des analystes de 2,74 milliards de dollars.