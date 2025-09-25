MoffetNathanson relève le PT d'Alphabet sur les opportunités de la GenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
25 septembre - ** MoffetNathanson relève les prévisions pour Alphabet GOOGL.O de 230 à 295 $, ce qui représente une hausse de 19,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Selon lui, l'incertitude réglementaire étant levée, les investisseurs se concentrent à nouveau sur les produits d'Alphabet
** La société de courtage estime qu'Alphabet est l'un des grands gagnants de la course à l'IA et qu'elle reste l'entreprise la mieux positionnée pour monétiser et développer les opportunités de l'IA générative
** 52 des 64 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et 12 comme "conservée"; leur prévision médiane est de 230 $ - selon les données compilées par LSEG
** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont augmenté d'environ 28 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer