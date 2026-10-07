Moët Hennessy (LVMH) va traquer les défauts de ses vins grâce à l'IA

Moët Hennessy, la branche de vins et spiritueux du groupe LVMH, a annoncé mercredi un partenariat avec le concepteur américain de semi-conducteurs Analog Devices afin de prédire grâce à l'IA les risques qualitatifs dans la production viticole.

Dans un communiqué, les deux partenaires expliquent que leur collaboration vise à aider les oenologues à détecter et interpréter les signatures chimiques volatiles émises par les pieds de vigne, les moûts et les vins, et tout d'abord à prédire l'arôme de champignon frais, généralement perçu comme un défaut.

Près d'Epernay, des chercheurs issus des équipes de Moët Hennessy ont réussi à constituer une collection d'échantillons et de données associées pour entraîner des algorithmes d'apprentissage automatique (machine learning) à reconnaître les signatures chimiques liées à ce

risque qualitatif.

Détecter les défauts à un stade précoce

D'après la société, la technologie a permis d'identifier avec succès des échantillons présentant un risque élevé de développer l'odeur à un stade précoce, bien avant qu'elle ne soit détectée par les méthodes traditionnelles.

Le système, alimenté par les capteurs et les composants d'apprentissage automatique d'Analog Devices, analyse un large spectre d'informations chimiques en utilisant l'IA pour identifier les signaux pertinents.

Cette technologie de rupture est le fruit de travaux de recherche menés par le Massachusetts Institute of Technology (MIT) aujourd'hui poursuivis par le fabricant de puces aux côtés de l'UC Davis, une université californienne spécialisée dans la viticulture et l'oenologie.