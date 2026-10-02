 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Moderna va intégrer le Nasdaq 100 à la place de Warner Bros Discovery
information fournie par Zonebourse 02/10/2026 à 20:47

Ajouter Boursorama à vos sources

Moderna fera son entrée dans le Nasdaq 100 à compter du 9 octobre, en remplacement de Warner Bros Discovery, a annoncé Nasdaq. Le fabricant de vaccins bénéficie d'une forte progression boursière depuis le début de l'année, son action ayant été multipliée par plus de six. Cette hausse a porté sa capitalisation boursière à environ 75 milliards de dollars.

Warner Bros Discovery doit parallèlement sortir des indices de plusieurs grands fournisseurs, dont MSCI et S&P. Ces retraits interviennent alors que son rapprochement avec Paramount Skydance doit être finalisé le 6 octobre, après plusieurs mois de blocage. La conclusion de cette opération entraînera ainsi une réorganisation de sa présence dans les principaux indices boursiers.

Valeurs associées

MODERNA
190,0100 USD NASDAQ +0,57%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,64 -0,35%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
Or
4 137,55 -0,99%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
SOITEC
170,7 +7,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank