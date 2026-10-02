Moderna va intégrer le Nasdaq 100 à la place de Warner Bros Discovery

Moderna fera son entrée dans le Nasdaq 100 à compter du 9 octobre, en remplacement de Warner Bros Discovery, a annoncé Nasdaq. Le fabricant de vaccins bénéficie d'une forte progression boursière depuis le début de l'année, son action ayant été multipliée par plus de six. Cette hausse a porté sa capitalisation boursière à environ 75 milliards de dollars.

Warner Bros Discovery doit parallèlement sortir des indices de plusieurs grands fournisseurs, dont MSCI et S&P. Ces retraits interviennent alors que son rapprochement avec Paramount Skydance doit être finalisé le 6 octobre, après plusieurs mois de blocage. La conclusion de cette opération entraînera ainsi une réorganisation de sa présence dans les principaux indices boursiers.