Moderna: une lettre aux actionnaires fait le bilan de 2024

(CercleFinance.com) - Moderna a publié sur son site internet une lettre aux actionnaires rédigée par son directeur général, Stéphane Bancel.



Dans ce courrier, Moderna annonce que l'année 2024 a été marquée par des défis majeurs et des avancées notables, notamment dans son pipeline de développement.



La société a ainsi obtenu l'approbation de mRESVIA, son vaccin contre le VRS pour les adultes âgés, devenant ainsi une entreprise multi-produits avec deux vaccins à ARNm sur le marché.



Moderna indique aussi avoir enregistré quatre résultats positifs en Phase 3 dans son portefeuille respiratoire et avancé plusieurs programmes non-respiratoires, dont un vaccin contre le norovirus et des thérapies pour des maladies rares.



Malgré une concurrence accrue pour le vaccin contre la COVID-19, la société prévoit un marché durable à long terme. Moderna ajoute avoir réduit ses coûts opérationnels de 25 % en 2024 et prévoit de baisser davantage ses dépenses de R&D d'ici 2027.



