Moderna recule par rapport à son plus haut niveau sur 52 semaines, perdant 10 milliards de dollars en valeur

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16 octobre - ** L'action Moderna MRNA.O recule de 11,6% à 209,16 dollars, mettant fin à une série de trois jours de hausse et affichant la plus mauvaise performance du Nasdaq 100

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** Le titre est en passe d’enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis le 20 août, ce qui représenterait une perte de 10 milliards de dollars de capitalisation boursière si cette tendance se confirme

** Ce recul fait suite à un plus haut sur 52 semaines atteint jeudi à 242,29 dollars et à une hausse d’environ 20% au cours des trois dernières séances

** L'action affiche toujours une hausse de plus de 50% sur le dernier mois et a presque décuplé par rapport à son plus bas niveau sur 52 semaines, à 22,28 dollars, atteint en novembre

** Cette remontée a été portée par les données issues de l'essai clinique de phase avancée sur le vaccin anticancéreux , développé en collaboration avec Merck MRK.N

** Les données détaillées de l’essai clinique du vaccin anticancéreux Moderna-Merck seront présentées lors du congrès de l’ESMO le 24 octobre

** Au début du mois, Moderna a intégré l’indice Nasdaq 100 en remplacement de Warner Bros Discovery

** Sur 25 courtiers, 6 attribuent à l’action Moderna la recommandation "acheter" ou mieux, 15 la classent "conserver" et 4 la classent "vendre" ou moins; leur objectif de cours médian est de 130 dollars - LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre MRNA a plus que septuplé sa valeur depuis le début de l'année