Moderna recule après avoir dévoilé son projet d'émission d'obligations convertibles d'une valeur de 2 milliards de dollars

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27 août - ** Les actions du fabricant de vaccins Moderna MRNA.O ont reculé de 5,2% avant l'ouverture de la bourse, à 141,94 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société Moderna, basée à Cambridge, dans le Massachusetts, annonce une émission privée d’obligations convertibles d’un montant de 2 milliards de dollars, arrivant à échéance en 2032

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission à des fins générales, notamment pour développer son activité dans le domaine de l’oncologie et rembourser sa dette

** Elle prévoit également d’utiliser une partie du produit pour couvrir le coût des "capped calls", des opérations sur dérivés utilisées pour atténuer la dilution potentielle ** Jusqu’à mercredi, les actions de MRNA avaient bondi de 173% ce mois-ci à la suite de l’annonce selon laquelle son vaccin contre le cancer de la peau, , associé au Keytruda de Merck MRK.N , réduisait le risque de récidive et de propagation du mélanome lors d’un essai clinique de phase avancée

** Le titre MRNA affiche une hausse d’environ 400% depuis le début de l’année, pour une capitalisation boursière de près de 60 milliards de dollars à la dernière clôture