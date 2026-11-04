Moderna franchit la barre des 100 milliards de dollars de capitalisation boursière à la veille de la publication de ses résultats trimestriels

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4 novembre - ** L'action Moderna MRNA.O progresse de 10,2% à 251,67 dollars

** À ce niveau, la capitalisation boursière de Moderna a franchi la barre des 100 milliards de dollars, gagnant environ 8 milliards de dollars par rapport à la clôture précédente

** Le mois dernier, des données issues d’essais cliniques de phase avancée ont montré que le vaccin intismeran , développé conjointement par Moderna et Merck MRK.N , associé au Keytruda de Merck, réduisait de 42% le risque de décès ou de récidive lié au mélanome et de 38% le risque de propagation du cancer, par rapport au Keytruda utilisé seul

** Moderna doit publier ses résultats du troisième trimestre vendredi; les investisseurs devraient se concentrer sur les paiements liés aux partenariats pour les vaccins et sur les dernières informations concernant le vaccin contre le cancer

** Le titre se négocie à environ 1% en dessous de son plus haut intrajournalier historique de 254,48 dollars atteint le mois dernier

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre MRNA a plus que multiplié sa valeur par huit cette année