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Moderna franchit la barre des 100 milliards de dollars de capitalisation boursière à la veille de la publication de ses résultats trimestriels
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 16:41

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action Moderna MRNA.O progresse de 10,2% à 251,67 dollars

** À ce niveau, la capitalisation boursière de Moderna a franchi la barre des 100 milliards de dollars, gagnant environ 8 milliards de dollars par rapport à la clôture précédente

** Le mois dernier, des données issues d’essais cliniques de phase avancée ont montré que le vaccin intismeran , développé conjointement par Moderna et Merck MRK.N , associé au Keytruda de Merck, réduisait de 42% le risque de décès ou de récidive lié au mélanome et de 38% le risque de propagation du cancer, par rapport au Keytruda utilisé seul

** Moderna doit publier ses résultats du troisième trimestre vendredi; les investisseurs devraient se concentrer sur les paiements liés aux partenariats pour les vaccins et sur les dernières informations concernant le vaccin contre le cancer

** Le titre se négocie à environ 1% en dessous de son plus haut intrajournalier historique de 254,48 dollars atteint le mois dernier

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre MRNA a plus que multiplié sa valeur par huit cette année

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MODERNA
248,0900 USD NASDAQ +8,60%
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