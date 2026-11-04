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Moderna franchit la barre des 100 milliards de dollars de capitalisation boursière à la veille de la publication de ses résultats trimestriels
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 18:23

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

4 novembre - ** L' MRNA.O , le titre de Moderna, progresse de 8,8 % à 248,41 dollars en début d'après-midi

** À son plus haut niveau de la séance, la capitalisation boursière de Moderna a franchi la barre des 100 milliards de dollars, gagnant environ 8 milliards de dollars par rapport à la clôture précédente

** Le mois dernier, des données issues d'essais cliniques de phase avancée ont montré que le vaccin intismeran , développé conjointement par Moderna et Merck MRK.N , associé au Keytruda de Merck, réduisait de 42 % le risque de décès ou de récidive lié au mélanome et de 38 % le risque de propagation du cancer, par rapport au Keytruda seul

** Moderna doit publier ses résultats du troisième trimestre vendredi; les investisseurs devraient se concentrer sur les paiements liés aux partenariats en matière de vaccins et sur les dernières informations concernant le vaccin contre le cancer

** Par ailleurs, Moderna a indiqué que son vaccin expérimental contre le virus Ebola de Bundibugyo, le mRNA-1469, a été recommandé pour passer de l’étude « » à une étude de phase intermédiaire à avancée en République démocratique du Congo

** Le titre s'échange à environ 1 % en dessous de son plus haut intrajournalier historique de 254,48 dollars atteint le mois dernier

** Le titre MRNA a progressé jusqu’à 11,1 % pour atteindre 253,72 dollars en début de séance

** Si l'on tient compte des fluctuations de la séance, le titre MRNA a plus que multiplié sa valeur par huit cette année

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