Moderna et Merck en baisse malgré les résultats positifs d'un essai clinique sur un vaccin contre le mélanome

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20 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Moderna

MRNA.O a chuté de 19 % à 115,32 dollars, tandis que celle de Merck MRK.N a reculé de près de 1 % avant l'ouverture du marché

** Moderna et Merck MRK.N ont annoncé mercredi qu'un vaccin personnalisé contre le cancer à base d'ARNm avait réduit le risque de récidive et de propagation du mélanome lors d'un essai clinique de phase avancée, ce qui constitue un succès majeur dans ce nouveau domaine du traitement du cancer

** BofA Global Research relève sa note de "sous-performance" à "neutre" et augmente son objectif de cours de 40 $ à 170 $

** "Nous estimons que la situation s’est fondamentalement améliorée par rapport à il y a 12 mois, avec un potentiel de croissance tant dans le domaine des maladies infectieuses que dans celui de l’oncologie, même si les débats concernant l’extension des indications et l’adoption par le marché persistent", indique BofA

** Les entreprises ont testé le vaccin en association avec le Keytruda de Merck, un médicament d’immunothérapie largement utilisé dans le traitement du mélanome (et du cancer de la peau)

** Vingt-quatre analystes attribuent en moyenne la note "conserver" à MRNA; le cours-cible médian est de 60 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de la séance d’hier, l’action MRNA avait progressé de 491 % depuis le début de l’année