Moderna compense une partie de ses pertes alors que BofA relève son objectif de cours avant la publication des résultats clés concernant son vaccin contre le cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** Le titre Moderna MRNA.O bondit de 5% à 229 dollars, se remettant de la chute de 7,8% enregistrée vendredi

** Le titre se situe à environ 5,5% en dessous de son plus haut sur 52 semaines, à 242,29 dollars, atteint jeudi

** Cette remontée est portée par les données sur le vaccin anticancéreux en phase avancée développé avec Merck

MRK.N ; les résultats détaillés sont attendus le 24 octobre lors du congrès de l'ESMO

** BofA Global relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $, tout en maintenant sa note "neutre"; la banque note que les "données positives" attendues sont "déjà intégrées" dans le cours

** Lors du congrès médical, l’accent sera mis sur l’ampleur des bénéfices du traitement et sa cohérence entre les stades IIB à IV; cela influencera l’importance que les investisseurs accorderont aux prochains résultats concernant les cancers du rein, de la vessie et du poumon

** En tenant compte de la hausse enregistrée lors de cette séance, le titre MRNA a plus que septuplé depuis le début de l’année