Mizuho relève le PT de Quanta Services en raison de la forte demande de centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 mars - ** Mizuho relève l'objectif de cours (PT) de l'entrepreneur en énergie Quanta Services PWR.N à 580 $ contre 537 $; maintient la note "neutre"
** Le nouveau PT représente une hausse de 5,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage indique que l'augmentation du PT reflète des hypothèses de croissance du chiffre d'affaires à moyen terme plus solides, soutenues par l'expansion continue sur les marchés principaux et l'opportunité de croissance avec les centres de données ** Mizuho indique maintenir sa note car la société estime que le prix de l'action intègre déjà une grande partie de la croissance supérieure, de l'échelle et de la cohérence d'exécution de Quanta
** 23 des 32 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et neuf à "conserver"; le PT médian est de 602 $ - données LSEG
** À la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 30,3 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer