Mizuho relève l'objectif de prix du prêteur blockchain Figure

17 novembre - ** Mizuho relève le PT du prêteur blockchain Figure Technology Solutions FIGR.O de 47 $ à 56 $, soit une hausse de 39,2% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier affirme que la société affiche une croissance rapide, des marges solides et une efficacité opérationnelle, des indicateurs clés d'une entreprise évolutive et rentable

** Le volume total des prêts à la consommation de FIGR a atteint 2,5 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 70 % par rapport à l'année précédente, grâce à une forte croissance du réseau de partenaires, qui est passé de 168 à 246 lors du dépôt de la demande S-1

** La marge d'Ebitda ajusté de la société est passée à 55,4 %, contre 44,9 % l'année précédente

** La société de courtage s'attend à ce que l'action s'apprécie sur la base de KPI solides, de l'évolutivité et de l'expansion des marges

** Les actions de FIGR sont en hausse de 4,4 % à 42 $ en pré-marché

** Six des huit sociétés de courtage ont une recommandation "acheter" ou supérieure pour l'action, et deux une recommandation "conserver"; le PT médian est de 49,75 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action était en hausse de 10,5 % par rapport au prix d'introduction en bourse depuis ses débuts en septembre