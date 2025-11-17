Mizuho relève l'objectif de prix du prêteur blockchain Figure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 novembre - ** Mizuho relève le PT du prêteur blockchain Figure Technology Solutions FIGR.O de 47 $ à 56 $, soit une hausse de 39,2% par rapport à la dernière clôture de l'action
** Le courtier affirme que la société affiche une croissance rapide, des marges solides et une efficacité opérationnelle, des indicateurs clés d'une entreprise évolutive et rentable
** Le volume total des prêts à la consommation de FIGR a atteint 2,5 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 70 % par rapport à l'année précédente, grâce à une forte croissance du réseau de partenaires, qui est passé de 168 à 246 lors du dépôt de la demande S-1
** La marge d'Ebitda ajusté de la société est passée à 55,4 %, contre 44,9 % l'année précédente
** La société de courtage s'attend à ce que l'action s'apprécie sur la base de KPI solides, de l'évolutivité et de l'expansion des marges
** Les actions de FIGR sont en hausse de 4,4 % à 42 $ en pré-marché
** Six des huit sociétés de courtage ont une recommandation "acheter" ou supérieure pour l'action, et deux une recommandation "conserver"; le PT médian est de 49,75 $ - données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, l'action était en hausse de 10,5 % par rapport au prix d'introduction en bourse depuis ses débuts en septembre
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer