Mizuho relève l'objectif de cours de Chipotle Mexican Grill

2 janvier - ** Mizuho Securities relève son objectif de cours sur la chaîne de burritos Chipotle Mexican Grill CMG.N à 36 $, contre 34 $ auparavant

** Le nouvel objectif de cours implique une hausse de 2,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier cite la croissance des bénéfices à long terme et l'évaluation actuelle de la société qui soutiennent une juste valeur légèrement plus élevée

** La croissance de l'addition de CMG devrait rester inférieure à 1 % jusqu'en 2026, soit l'une des plus faibles du secteur, car la société privilégie le trafic après avoir augmenté les prix des menus de 36 % depuis 2019

** La croissance de l'addition est un terme utilisé dans l'industrie pour désigner l'augmentation des dépenses moyennes des clients par transaction

** 26 des 37 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver"; la prévision médiane est de 44 $ - données compilées par LSEG

** CMG a baissé de 38,6 % en 2025