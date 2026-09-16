Mizuho abaisse la note de Hartford Insurance à "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 septembre - ** Mizuho abaisse la note de Hartford Insurance Group HIG.N de "surperformer" à "neutre"
** La société de courtage abaisse également son objectif de cours sur l'action de l'assureur IARD de 163 $ à 154 $, ce qui représente une marge de hausse de 13,2% par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** Mizuho indique s'attendre à des pressions sur les résultats techniques de HIG
** Elle ajoute: "Nous pensons que le marché de l’assurance IARD entre dans une phase précoce de ralentissement, les tarifs de renouvellement des contrats commerciaux mixtes étant inférieurs aux tendances en matière de sinistres"
** Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action affiche une baisse de 1,4% depuis le début de l'année
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