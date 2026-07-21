Mitie flambe après avoir accepté l'offre de OCS Group

Mitie s'envole à la Bourse de Londres ( 39,67%, à 210,90 pence) après avoir trouvé un accord avec OCS Group pour un rapprochement des deux sociétés.

Les conseils d'administration de Mitie et OCS Group se sont entendus sur les modalités d'une acquisition recommandée en numéraire, aux termes de laquelle OCS acquerra la totalité du capital social émis et à émettre de Mitie.

Selon les termes, chaque actionnaire de Mitie recevra 221,6 pence en numéraire pour chaque action détenue. Le prix d'acquisition fait ressortir une prime d'environ 44,7% par rapport au cours de clôture du titre Mitie du 20 juillet.

Ce rapprochement créerait un groupe international de "facilities management" base au Royaume-Uni et bénéficiant d'une expertise sectorielle et d'une portée géographique accrues, réunissant deux entreprises aux forces complémentaires, fort d'un héritage britannique partagé et d'un esprit entrepreneurial. Mitie est une société qui propose des services de contrôle, d'inspection et de certification (TIC) dans les domaines de la sécurité incendie, des systèmes de sécurité, de l'hygiène de l'eau et de l'air, ainsi que de la gestion de l'amiante.

Pour Phil Bentley, directeur général de Mitie : "Cette offre recommandée reflète la force de la marque Mitie, de ses capacités et de sa réputation, tout en créant de la valeur pour nos actionnaires. En intégrant un groupe plus vaste doté d'une empreinte géographique plus étendue, Mitie disposerait d'une plateforme encore plus solide pour investir dans ses équipes, ses technologies et ses services, et pour en faire davantage pour les clients et les communautés que nous accompagnons".