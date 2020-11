Mithra renouvelle son Conseil d'administration pour appuyer ses ambitions opérationnelles

Liège, Belgique - 3 novembre 2020, 7:30 CET - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui, sur initiative de son Président sortant Marc Coucke, sa volonté de renouveler son conseil d'administration conformément à son Plan stratégique opérationnel.



Dès son entrée en bourse en 2015, Mithra avait fait part de son ambition de devenir un acteur international de premier plan dans le secteur de la santé féminine. Focalisée sur la recherche et le développement, la biotech belge a alors complété son champ d'action en maîtrisant l'opérationnalisation de ses produits innovants. Cette stratégie s'est traduite par l'évolution progressive des différents métiers à l'œuvre au sein de la société. Cinq ans plus tard, Mithra compte près de 350 collaborateurs et se trouve aux portes de la commercialisation potentielle de son premier produit innovant : la pilule contraceptive Estelle®. Afin d'appuyer et d'accélérer l'essor de cette évolution, le renouvellement des administrateurs est apparu à l'ensemble du conseil comme une étape indispensable.