Mithra annonce l'approbation d'Estelle® en Russie

Liège, Belgique, 16 septembre 2021 - 7:30 CEST - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine est ravi d'annoncer que l'Agence russe des Médicaments (Roszdravnadzor) a approuvé la demande d'enregistrement du nouveau contraceptif oral combiné Estelle® composé de 15mg d'estetrol (E4) et de 3 mg de drospirénone (DRSP).



Développé par Mithra, Estelle® est la première et unique pilule à base d'estetrol (E4), un oestrogène produit naturellement par le corps humain pendant la grossesse. Synthétisé à partir de sources végétales, E4 possède un mécanisme d'action unique qui agit de manière sélective sur les tissus. Dans les deux études de phase III menées sur 3.725 femmes, la combinaison E4/DRSP a obtenu des résultats positifs au niveau des critères principaux d'efficacité et d'innocuité, ainsi qu'au niveau des critères secondaires, notamment le profil de saignement, le contrôle du cycle et la tolérance. Reconnu comme Nouvelle Substance Active par l'Agence européenne des médicaments, l'estetrol sera le premier contraceptif contenant un oestrogène natif en Russie.