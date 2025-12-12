Mitek Systems progresse grâce à des résultats trimestriels optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions de la société d'identité numérique Mitek Systems MITK.O augmentent de 16,2 % à 10,74 $ avant le marché

** MITK annonce un chiffre d'affaires de 44,78 millions de dollars au 4ème trimestre, dépassant les estimations des analystes de 40,85 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce un bénéfice par action de 24 cents pour le quatrième trimestre, dépassant les attentes des analystes qui étaient de 18 cents

** MITK s'attend à ce que les revenus de l'année fiscale 26 se situent entre 185 et 195 millions de dollars, alors que les analystes estiment qu'ils s'élèveront à 190 millions de dollars

** 4 courtiers sur 5 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 1 à "conserver"; le PT médian est de 13,50 $ - données compilées par LSEG ** À la dernière clôture, MITK a baissé de ~17% depuis le début de l'année