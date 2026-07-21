Mistral-Accord de plusieurs mds de dollars avec Microsoft pour soutenir la souveraineté européenne en matière d'IA

par Jeffrey Dastin

Microsoft MSFT.O a accepté d'investir des milliards de dollars dans l'infrastructure informatique de Mistral en Europe, dans le cadre d'un accord qui étendra également la distribution de la technologie de la start-up française via le géant américain, ont déclaré les entreprises mardi.

Dans le cadre de cet accord, les clients de Microsoft Azure pourront développer des logiciels en utilisant les centres de données de Mistral en France, ce qui permettra à Microsoft de disposer de plus de capacités en Europe et offrira aux industries réglementées une alternative aux infrastructures contrôlées par les États-Unis.

Mistral a par ailleurs intégré ses modèles d'IA Medium 3.5 et OCR 4 à Foundry, l'outil de création d'applications de Microsoft. Microsoft Copilot Studio a également intégré Medium 3.5.

Enfin, les entreprises disposant de centres de données indépendants qui accèdent aux services Microsoft via Azure Local auront la possibilité d'exécuter les modèles "ouverts" de Mistral, qui donnent aux clients la licence de développer leur propre IA.

Cet accord souligne l'intérêt croissant, en Europe comme ailleurs, pour une réduction de la dépendance à l'égard des technologies américaines, afin que d'autres pays puissent exercer une plus grande influence sur leurs futures sociétés et économies. Il pourrait également aider Microsoft à répondre à la demande croissante de modèles ouverts.

Bien que la revendication d’une IA "souveraine" remonte à plusieurs années, la décision américaine prise le mois dernier de suspendre l’accès étranger à deux modèles avancés de la société Anthropic, basée à San Francisco, a rendu l’indépendance technologique plus urgente en Europe.

Dans une interview conjointe accordée à Reuters, le président de Microsoft, Brad Smith, et Arthur Mensch, cofondateur et directeur général de Mistral, ont déclaré que ce partenariat visait à garantir cette souveraineté tout en permettant l'accès aux logiciels et aux fonctionnalités de sécurité américains.

"En plaçant les modèles de Mistral sur Azure Local et sur la capacité de calcul de Mistral, nous pouvons combiner les technologies américaine et européenne et le faire de manière à garantir un accès continu et assuré", a déclaré Brad Smith.

RESTER DANS LA COURSE À L'IA Découpler l'Europe de la technologie américaine serait une tâche ardue. Les puces Nvidia de NVDA.O qui alimentent l'essor mondial de l'IA, et qui sont également essentielles au développement des centres de données de Mistral, sont de conception américaine. Nvidia, tout comme Microsoft, est un investisseur de Mistral.

Brad Smith a déclaré que l'accord annoncé mardi n'incluait aucune nouvelle participation financière dans la start-up, et Arthur Mensch a refusé de commenter un article de Bloomberg News selon lequel Mistral était en pourparlers pour lever environ 3 milliards d'euros sur la base d'une valorisation de 20 milliards d'euros.

L'entreprise parisienne est devenue l'un des plus grands espoirs européens en matière d'IA. Jusqu'à présent, Mistral a ciblé les secteurs de la production industrielle, des services financiers et de la défense, et a notamment décroché des contrats avec les forces armées françaises. Sa valorisation reste toutefois bien inférieure à celle de ses concurrents américains, comme Anthropic.

Arthur Mensch a toutefois déclaré que cet accord montrait comment Microsoft et Mistral "travaillaient ensemble pour combler le fossé en matière d'infrastructures en Europe".

Mistral vise une capacité de calcul de 1 gigawatt d'ici 2030, et l'accord avec Microsoft — dont Arthur Mensch a refusé de donner les détails — valide sa stratégie.

Les entreprises travaillent à un plan de commercialisation commun, ont-elles ajouté.

"Cela va incontestablement aider nos deux entreprises à développer leurs activités", a déclaré Brad Smith.

(Jeffrey Dastin à San Francisco; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)