Mise en oeuvre d'un regroupement d'actions pour acheter-louer.fr

Lors de sa réunion du 22 septembre 2026, le directoire d'acheter-louer.fr a décidé de mettre en oeuvre le regroupement des actions composant son capital social, conformément à l'autorisation accordée par l'assemblée générale mixte du 30 juin 2026.

Selon la société, cette opération d'échange vise à réduire la volatilité du titre, favoriser sa stabilisation et redonner une dynamique à la vie boursière de l'entreprise. Le regroupement n'a pas d'impact direct sur la valeur totale des portefeuilles des actionnaires ni sur le montant du capital social : il s'agit d'un ajustement technique.

Les conditions retenues pour cette opération sont l'attribution d'une action nouvelle, d'une valeur nominale de 2 euros, contre 10 000 actions anciennes à 0,0002 euro l'unité.

A titre indicatif, les 473 061 219 actions existantes donneront naissance à 47 306 actions nouvelles. Le début des opérations aura lieu le 8 octobre 2026 et la prise d'effet du regroupement est programmée pour le 10 novembre 2026.

Les actionnaires ne détenant pas un nombre d'actions multiple de 10 000 devront acquérir ou céder des titres anciens entre le 8 octobre et le 9 novembre 2026 inclus. A l'issue de ce délai, les droits formant rompus non attribués seront vendus en bourse par les teneurs de comptes et indemnisés dans un délai de 30 jours.

Par ailleurs, la Société indique qu'à l'issue du regroupement, le capital fera l'objet d'une réduction motivée par des pertes, ramenant la valeur nominale de l'action de 2 euros à 0,7822 euro (sous réserve d'éventuelles conversions de titres intervenant d'ici le 28 octobre 2026).