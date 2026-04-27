MISE À JOUR N° 3-Shell va acquérir la société canadienne ARC dans le cadre d'une opération de 16,4 milliards de dollars visant à accroître sa production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires du directeur général de Shell, les économies réalisées, des détails sur la dette de Shell et la hausse du cours de l'action ARC aux paragraphes 8 à 10 et 13)

* Shell annonce qu'elle va contracter une dette nette de 2,8 milliards de dollars

* Selon les analystes, Shell avait besoin d'un succès en matière d'exploration ou d'un accord

* L'acquisition d'ARC devrait augmenter la production de Shell de 370 000 barils équivalent pétrole par jour

* Shell paiera 25 % en espèces et 75 % en actions avec une prime de 20 %

par Shadia Nasralla et Stephanie Kelly

Shell SHEL.L a accepté d'acheter la société énergétique canadienne ARC Resources

ARX.TO dans le cadre d'une transaction de 16,4 milliards de dollars, financée principalement par des actions , a annoncé lundi la société britannique. ARC augmentera la production de Shell, qui s'élève à 2,8 millions de barils équivalent pétrole par jour, de 370 000 bep.

Cette acquisition est la plus importante de Shell depuis le rachat du géant gazier BG en 2016. Elle a été annoncée après que des analystes et la société aient estimé que Shell avait besoin d' , d'une acquisition ou d'une percée en matière d'exploration en raison du vieillissement de ses gisements.

La production d'ARC se situe à proximité des gisements canadiens existants de Shell qui alimentent l'usine LNG Canada, dans laquelle Shell détient une participation de 40 % et dont le gaz naturel liquéfié peut atteindre les acheteurs asiatiques plus rapidement que la plupart des autres GNL nord-américains.

La production d'ARC se compose d'environ 60 % de gaz naturel et de 40 % de liquides pétroliers.

SHELL VA PAYER UNE PRIME DE 20 %

Shell, cotée à Londres, a déclaré dans un communiqué qu'elle verserait aux actionnaires d'ARC 8,20 dollars canadiens en espèces et 0,40247 action Shell pour chaque action, soit environ 25 % en espèces et 75 % en actions, avec une prime de 20 % par rapport au cours moyen de l'action ARC au cours des 30 derniers jours.

« Shell reprendra environ 2,8 milliards de dollars de dette nette et de contrats de location, ce qui se traduira par une valeur d'entreprise d'environ 16,4 milliards de dollars. La valeur des capitaux propres, qui s'élève à 13,6 milliards de dollars, sera financée par 3,4 milliards de dollars en espèces et 10,2 milliards de dollars en actions Shell », a déclaré Shell, en se référant aux dollars américains. Shell a racheté environ un quart de ses actions au cours des quatre dernières années, soit environ 60 milliards de dollars, dont 14 milliards en 2025, selon les données de LSEG. La société a signalé que son ratio d'endettement, qui s'élevait à environ 21 % à la fin de 2025, était déjà appelé à augmenter en raison des fluctuations des prix de l'énergie liées à la guerre en Iran .

UN CADRE FINANCIER SÛR

« Nous sommes très satisfaits de ce que cette transaction avec l'() apporte à notre cadre financier », a déclaré le directeur général de Shell, Wael Sawan, aux journalistes, réitérant le projet de Shell de verser 40 % à 50 % de son flux de trésorerie d'exploitation aux actionnaires. L'accord permettra à Shell de disposer de 2 milliards de barils de réserves et de réaliser des économies d'environ 250 millions de dollars dans l'année suivant la conclusion de la transaction, sans affecter son budget d'investissement de 20 à 22 milliards de dollars jusqu'en 2028, a-t-elle indiqué.

Elle apportera également à Shell 1,5 milliard de dollars de flux de trésorerie disponible par an.

SHELL RELÈVE SES OBJECTIFS DE PRODUCTION Cette transaction permet à Shell de relever son objectif de croissance annuelle composée de la production pour la décennie de 1 % à 4 % par rapport à 2025. La société prévoit de maintenir sa production de liquides à 1,4 million de barils par jour jusqu'en 2030 et au-delà. L'action Shell reculait de 2,1 % à14h52 GMT, contre une baisse de 1,1 % de l'indice plus large des sociétés énergétiques européennes .SXEP . L'action ARC progressait de 22,2 % à la Bourse de Toronto.

Cette opération est éclipsée par le rachat de Hess par le géant américain Chevron CVX.N pour 55 milliards de dollars, finalisé en 2025.