L'Europe bascule dans le rouge, nouvelle flambée du pétrole

Le graphique de l'indice boursier allemand DAX

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en baisse lundi, l'impasse dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran ‌laissant présager des perturbations persistantes dans les exportations énergétiques, tandis que les investisseurs se préparent à une semaine riche en résultats financiers et en décisions des banques centrales.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,19% à 8.141,92 points. ​À Francfort, le Dax a reculé de 0,14% et à Londres, le FTSE 100 a abandonné 0,56%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur un recul de 0,38%, le FTSEurofirst 300 de 0,34% et le Stoxx 600 de 0,31%.

La reprise des pourparlers visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient, qui dure depuis près de deux mois, semble plus éloignée que ne le souhaiteraient les investisseurs, le week-end s'étant achevé sans progrès visibles ni rencontre directe entre les États-Unis ​et l'Iran à Islamabad.

Des sources pakistanaises ont indiqué lundi que les efforts de médiations se poursuivaient à distance, et qu'il n'était pas prévu d'organiser une réunion en personne tant que les parties ne seraient pas suffisamment proches d'un accord pour signer un protocole.

En l'absence de progrès, la situation reste donc ​inchangée dans le détroit d'Ormuz, fermé de facto et par lequel ne transitent pratiquement plus aucun navire, ce qui ⁠entraîne une nouvelle envolée des prix du pétrole.

Le Brent, référence du marché mondial, prend 3,35% à 108,86 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 2,45% à 96,71 dollars.

"Nous considérons ‌toujours que l'indicateur clé à surveiller est le nombre de navires transitant par le détroit. À ce stade, nous ne voyons aucune amélioration. Les marchés donnent de plus en plus de poids au risque que les perturbations du trafic puissent s'inscrire dans la durée", écrivent les analystes d'Invesco dans une note.

D'après les données de suivi maritime de Kpler et les ​analyses satellitaires de SynMax, seuls sept navires ont traversé le détroit au cours de ‌la dernière journée, et aucun ne transportait de pétrole destiné au marché mondial.

Tout cela au cours d'une semaine décisive pour les principales banques centrales qui, si ⁠les prévisions se confirment, devraient adopter une attitude plutôt attentiste afin de pouvoir évaluer plus clairement l'impact de la guerre sur l'inflation et la croissance.

"Les récentes déclarations des membres du Conseil des gouverneurs ont montré une convergence inhabituelle : les responsables estiment qu'il est pertinent d'attendre jusqu'en juin pour obtenir une meilleure visibilité sur les effets indirects et différés du conflit au Moyen-Orient", dit Nadia Gharbi, économiste chez Pictet Wealth Management, en référence à la Banque centrale européenne (BCE), ⁠qui annoncera sa décision jeudi, un jour après ‌de celle de la Réserve fédérale américaine(Fed).

VALEURS

À Paris, Forvia, qui a annoncé lundi un accord avec le gestionnaire d'actifs alternatifs américain Apollo Funds, en vue de lui céder son activité ⁠Intérieurs, a pris 0,10% dans une séance volatile.

Exosens a réduit ses gains de début de séance, pour finir sur un gain de 0,24%, après avoir fait état d'une hausse de 12% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, ‌porté par l'explosion de la demande en drones et en systèmes anti-drones.

Ailleurs en Europe, Nordex a grimpé de plus de 5%, le fabricant d'éoliennes ayant publié un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs ⁠aux prévisions au titre du premier trimestre.

A WALL STREET

La Bourse de New York recule lundi dans un contexte de prudence lié au Moyen-Orient, à la ⁠saison de résultats des grandes entreprises technologies américaines et ‌à l'approche de la réunion de la banque centrale.

Le Dow Jones recule de 0,24%, le Standard & Poor's 500 perd 0,12% et le Nasdaq Composite cède 0,26%.

Domino's Pizza, qui a publié des ventes à magasins comparables inférieures aux attentes ​au premier trimestre, plonge de près de 10%.

Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta Platforms publieront leurs résultats trimestriels mercredi, tandis que ceux ‌d'Apple sont attendus jeudi, les investisseurs étant particulièrement attentifs à leurs projets d'investissement, notamment dans le domaine de l'IA.

LES INDICATEURS DU JOUR

Une enquête de la BCE publiée lundi montre que les entreprises de la zone euro anticipent une forte hausse de l'inflation à ​court terme en raison de la guerre en Iran, mais leurs prévisions à plus long terme restent stables et elles voient la croissance des salaires ralentir.

En Allemagne, le moral des consommateurs devrait pour sa part se détériorer en mai, les ménages ayant revu à la baisse leurs prévisions de revenus face à l'inflation, montre une enquête publiée lundi par l'institut GfK.

CHANGES

Le dollar perd 0,14% face à un panier de devises de référence, les investisseurs attendant des ⁠nouvelles concernant le Moyen-Orient et les réunions des banques centrales.

L'euro gagne 0,1% à 1,1732 dollar.

TAUX

Les rendements des obligations d'État ont clôturé en légère hausse lundi, au terme d'une séance marquée par la volatilité, alors que l'absence de progrès significatifs dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran reste une source majeure d'inquiétude.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a pris 3,1 points de base à 3,0389%, tandis que celui de l'obligation à deux ans a pris 1 point de base à 2,5744%.

Aux Etats-Unis, les rendements sont en légère hausse, dans un contexte de craintes inflationnistes et alors q'une offre importante de bons du Trésor à court terme devrait une nouvelle fois mettre à l'épreuve la demande pour la dette publique américaine.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 2 points de base à 4,3295%. Le deux ans prend 2,8 points de base à 3,8036%.

A SUIVRE LE 28 AVRIL :

(Certaines données peuvent ​accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)