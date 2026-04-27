Shell se renforce dans le schiste avec l'acquisition du canadien ARC Resources

Le géant des hydrocarbures britannique Shell a annoncé lundi un accord pour acquérir la société énergétique canadienne ARC Resources pour une valeur d'entreprise d'environ 16,4 milliards de dollars américains, pour se renforcer notamment dans la production de gaz et de liquides de schiste.

( AFP / BEN STANSALL )

Le montant correspond à une valeur de capitaux propres "d'environ 13,6 milliards de dollars" ainsi qu'à "environ 2,8 milliards de dollars de dette nette et de contrats de location-financement", qui seront repris dans cette transaction, a précisé Shell dans un communiqué.

Le rachat d'ARC Resources, qui opère dans le bassin de schiste de Montney, dans les provinces canadiennes d'Alberta et de Colombie-Britannique, "complète notre présence actuelle au Canada et renforce notre base de ressources pour les décennies à venir", a assuré le directeur général de Shell, Wael Sawan.

Les conseils d'administration des deux entreprises ont approuvé l'opération, "dont la finalisation est prévue pour le second semestre 2026", est-il précisé dans le communiqué.

Shell est déjà présent dans ces provinces, notamment via les actifs de Groundbirch en Colombie-Britannique, qui fournissent du gaz à l'usine de liquéfaction LNG Canada ainsi qu'au marché du gaz domestique.

Shell doit présenter le 7 mai ses résultats du premier trimestre. Le groupe a déjà prévenu que ceux-ci vont bénéficier d'une nette amélioration de ses ventes de produits pétroliers, dans un contexte de prix dopés par la guerre au Moyen-Orient.

Dans la division marketing du groupe, qui compte notamment son réseau mondial de stations-service, les bénéfices ajustés du premier trimestre "devraient être nettement supérieurs" à ceux affichés lors de la même période en 2025, a indiqué l'entreprise début avril dans une note au marché.

En revanche, la production de gaz est attendue en baisse par rapport à fin 2025, ce qui "reflète l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les volumes" en provenance du Qatar.

En février, Shell avait publié un bénéfice net annuel en hausse de 11% en 2025, à 17,838 milliards de dollars, en dépit de la baisse des prix du pétrole l'an dernier, qui avait été compensée par le volume des ventes et une baisse des coûts.

Après avoir initialement évolué en hausse à la Bourse de Londres lundi, l'action de Shell a basculé dans le rouge après l'annonce. Vers 12H45 GMT, elle évoluait proche de l'équilibre.