MISE À JOUR N° 3-Les États-Unis affirment avoir coulé des petites embarcations iraniennes et abattu des missiles et des drones lors de l'ouverture du détroit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les navires dans le Golfe, paragraphe 17) par Phil Stewart et Idrees Ali

L'armée américaine a déclaré lundi avoir détruit six petits bateaux iraniens et intercepté des missiles de croisière et des drones iraniens, alors que Téhéran tentait de contrecarrer une nouvelle opération navale américaine visant à rouvrir la voie maritime dans le détroit d'Ormuz.

Le président américain Donald Trump a lancé lundi l'opération "", baptisée "Project Freedom", alors qu'il cherchait à arracher le contrôle de cette voie navigable cruciale à l'Iran, qui a effectivement fermé le détroit d'Ormuz après que les États-Unis et Israël ont déclenché le conflit le 28 février.

L'amiral américain Brad Cooper, chef du Commandement central, a refusé de dire s'il pensait que le cessez-le-feu entamé le 8 avril restait en vigueur alors que l'Iran menait des attaques dans la région, notamment des frappes de drones et de missiles contre les Émirats arabes unis lundi.

Mais Cooper a reconnu les efforts du Corps des gardiens de la révolution islamique pour "entraver" l'opération de Trump.

"Le CGRI a lancé de nombreux missiles de croisière, drones et petits bateaux contre les navires que nous protégeons. Nous avons neutralisé chacune de ces menaces grâce à l'utilisation chirurgicale de munitions défensives", a-t-il déclaré.

Cooper a déclaré avoir "vivement conseillé" aux forces iraniennes de rester bien à l'écart des moyens militaires américains alors que Washington lance l'opération, qui, selon lui, mobilise 15 000 soldats américains, des destroyers de la marine américaine, plus de 100 appareils terrestres et maritimes ainsi que des moyens sous-marins.

"Les commandants américains sur place disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour défendre leurs unités et la navigation marchande", a-t-il déclaré.

Un navire sud-coréen a été touché par une explosion dans le détroit d'Ormuz lundi, mais Trump a fait remarquer dans un message publié sur les réseaux sociaux que ce navire ne faisait pas partie de l'opération et qu'il devrait peut-être se joindre aux efforts américains pour protéger la circulation maritime près de l'Iran. Trump a estimé que les États-Unis avaient coulé sept vedettes rapides iraniennes.

L'opération américaine visant à débloquer le détroit d'Ormuz s'est déroulée en plusieurs étapes, dont le déminage préalable de la voie de passage. Les États-Unis ont ensuite prouvé la sécurité de la route lundi matin en faisant traverser le détroit à deux navires commerciaux battant pavillon américain.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré qu'aucun navire commercial n'avait traversé le détroit au cours des dernières heures et que les affirmations américaines contraires étaient fausses. Les médias d'État iraniens ont également démenti les informations selon lesquelles les États-Unis auraient coulé des navires iraniens.

Cooper a déclaré que l'opération américaine allait au-delà d'une mission d'escorte traditionnelle. Il a précisé qu'il s'agissait plutôt d'un dispositif défensif plus vaste et à plusieurs niveaux, comprenant des navires, des hélicoptères, des avions et même des moyens de guerre électronique pour se défendre contre les menaces iraniennes.

Il a déclaré que les vedettes rapides iraniennes avaient été coulées par des hélicoptères américains Apache et Seahawk.

"Si vous escortez un navire, vous jouez en quelque sorte à un contre un. Je pense que nous disposons d'un dispositif défensif bien plus efficace dans ce cadre", a-t-il déclaré. "Nous disposons d'un dispositif défensif bien plus complet que ce que vous auriez jamais pu avoir si vous vous contentiez d'escorter."

Cette opération est la dernière initiative de Trump pour mettre fin à la perturbation des approvisionnements énergétiques internationaux causée par le blocus du détroit par l’Iran, qui transportait un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux avant la guerre.

Cooper a déclaré que l’armée américaine encourageait les navires à emprunter le passage malgré les menaces iraniennes de recourir à la force militaire, qui ont effectivement bloqué dans le golfe des navires provenant de 87 pays.

"Au cours des 12 dernières heures, nous avons contacté des dizaines de navires et de compagnies maritimes pour encourager la circulation dans le détroit", a déclaré Cooper.

"Cette nouvelle a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme, et nous commençons déjà à voir des mouvements."

La menace iranienne a laissé de nombreux navires bloqués dans le golfe. Quelque 805 navires commerciaux, dont des pétroliers, des chimiquiers, des porte-conteneurs, des transporteurs de voitures et des vraquiers, ont émis un signal du système d'identification automatique (AIS) depuis le golfe au cours des dernières 24 heures, selon les données de MarineTraffic.

Cooper a déclaré que le blocus américain de l’Iran, qui empêche les navires de se rendre en Iran ou de quitter le territoire iranien, restait également en vigueur et dépassait les attentes.