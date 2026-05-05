* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :
* ELIS ELIS.PA - Le spécialiste de l'entretien du linge et d'équipements d'hygiène a fait état lundi d'une hausse de 4,3% de son chiffre d'affaires sur un an au premier trimestre, porté par une croissance dans la plupart de ses marchés.
* SAINT-GOBAIN SGOB.PA a annoncé lundi la signature d'un accord de cession de Telhanorte au Brésil, concluant la sortie de l’ensemble des activités de distribution du groupe dans le pays.
* VICAT VCTP.PA a fait état lundi d'un chiffre d'affaires en hausse de 8,5% à périmètre et change constants au premier trimestre, citant la stabilisation en Europe, la reprise aux États-Unis et une dynamique soutenue dans les pays émergents.
* HUGO BOSS BOSSn.DE , AB INBEV ABI.BR , PANDORA
PNDORA.CO , SABADELL SABE.MC , HSBC HSBA.L , UNICREDIT
CRDI.MI et FERRARI RACE.MI doivent publier leurs résultats avant la cloche.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41E1TZ
(Rédigé par Coralie Lamarque)
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