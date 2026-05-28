MISE À JOUR N° 2-Une enquête révèle que les compagnies pétrolières norvégiennes revoient à la hausse leurs prévisions d'investissement

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* Les perspectives d'investissement s'améliorent grâce aux nouveaux projets de ConocoPhillips

* Les prévisions d'investissement globales pour 2026 restent en deçà du record de 2025

* La Norvège entend extraire du pétrole et du gaz pendant encore plusieurs décennies

(Ajout de détails sur les perspectives et les plans d'investissement)

Les compagnies pétrolières et gazières norvégiennes ont revu à la hausse leurs prévisions d'investissement pour 2026 et 2027 par rapport aux estimations établies il y a trois mois, mais tablent toujours sur une baisse par rapport au niveau record de l'année dernière, selon une enquête sectorielle trimestrielle publiée jeudi.

La Norvège produit plus de 4 millions de barils équivalent pétrole par jour, répartis à parts presque égales entre le pétrole brut et le gaz naturel, et le gouvernement vise à prolonger la durée de vie de son industrie pétrolière pour les décennies à venir.

Le plus grand secteur d'activité du pays prévoit désormais d'investir 266 milliards de couronnes norvégiennes (28,64 milliards de dollars) en 2026, contre 255 milliards envisagés en février , selon l'enquête de l'office des statistiques (SSB).

Toutefois, l'enquête a révélé que les investissements globaux du secteur devraient tout de même reculer légèrement cette année, par rapport au record de 273 milliards enregistré en 2025, les entreprises réduisant leurs dépenses d'investissement dans les gisements de pétrole et de gaz existants.

En 2027, le secteur pétrolier et gazier prévoit initialement d'investir 207 milliards de couronnes, dépassant ainsi les prévisions précédentes de 201 milliards. Les estimations pour l'année prochaine augmenteront généralement au cours des prochains mois à mesure que de nouveaux projets seront approuvés.

“Il est néanmoins peu probable que ces nouveaux développements puissent empêcher une baisse des investissements dans le pétrole et le gaz en 2027”, a déclaré le SSB.

La forte croissance des investissements ces dernières années a été tirée par une série de projets pétroliers et gaziers offshore approuvés en 2022 dans le cadre d’incitations fiscales temporaires, dont la plupart seront achevés d’ici l’année prochaine.

La hausse des investissements cette année est en partie due à la décision prise par ConocoPhillips COP.N et ses partenaires d’investir quelque 20 milliards de couronnes d’ici 2028 pour relancer la production sur trois gisements précédemment fermés dans la région du Grand Ekofisk en mer du Nord, a indiqué le SSB.

(1 $ = 9,2874 couronnes norvégiennes)