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MISE À JOUR N° 2-Un oléoduc de Plains a été partiellement fermé à la suite d'une rupture à East Los Angeles, selon la société
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 19:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du titre et du premier paragraphe: l'entreprise a précisé que c'était la section concernée de l'oléoduc qui avait été fermée, et non l'ensemble de l'oléoduc) par Georgina McCartney et Arathy Somasekhar

Un oléoduc exploité par Plains All American PAA.O s'est rompu à East Los Angeles, en Californie, a déclaré vendredi la société, ajoutant que la section affectée de l'oléoduc avait été fermée.

La conduite a été percutée par un tiers effectuant des travaux d'excavation, a ajouté la société. Elle n'a pas fourni de détails sur la quantité de pétrole qui aurait pu s'échapper ni sur le délai nécessaire pour rétablir le débit. L'oléoduc qui s'est rompu est la ligne 63, qui collecte et distribue le pétrole brut de la vallée de San Joaquin pour l'acheminer vers un autre oléoduc et des raffineries locales, ont indiqué deux sources commerciales.

Les pompiers ont indiqué qu'une opération de nettoyage coordonnée était en cours et qu'il n'y avait pas eu de blessés suite à cet incident.

« Des équipes sont intervenues suite à une fuite sur une conduite de pétrole percutée lors de travaux de construction », ont-ils déclaré, ajoutant que l'oléoduc avait été fermé à la source et que le flux avait été stoppé. Une fermeture partielle de l'oléoduc pourrait perturber l'approvisionnement en brut des raffineries régionales et affecter la production, à un moment où la guerre américano-israélienne contre l'Iran a fortement fait grimper les prix du carburant dans la région. Vendredi, le prix de l'essence en Californie s'élevait à 6,131 dollars, le plus élevé du pays.

« Les raffineurs de la région de Los Angeles manquent de pétrole brut et dépendent fortement du pétrole étranger. Cela aggrave le problème », a déclaré l’une des sources, un négociant en pétrole brut californien.

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