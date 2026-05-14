MISE À JOUR N° 2-Selon le FMI, un dialogue constructif entre les États-Unis et la Chine et une détente des tensions sont bénéfiques pour l'économie mondiale

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* Le FMI se félicite de la coopération entre les deux plus grandes économies mondiales

* Le FMI estime que la guerre au Moyen-Orient fait basculer l'économie mondiale vers un scénario de croissance plus faible

* Le Fonds continue d'examiner les possibilités d'aide aux pays confrontés à des prix élevés de l'énergie

(Ajout d'informations sur le sommet américano-chinois (paragraphes 4 à 7) et sur la participation de la directrice générale du FMI à la réunion des ministres des Finances du G7 à Paris (paragraphe 14) par David Lawder et Andrea Shalal

Le Fonds monétaire international a déclaré jeudi qu'il se félicitait du dialogue initial positif entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, ajoutant que la réduction des tensions et de l'incertitude entre les deux plus grandes économies mondiales était bénéfique pour le monde.

"Il est bien sûr très important que les deux plus grandes économies mondiales dialoguent au plus haut niveau", a déclaré la porte-parole du FMI, Julie Kozack, lors d’un point presse, en réponse à une question sur les premiers résultats du sommet Trump-Xi à Pékin.

"Nous nous réjouissons bien sûr de l’existence d’un dialogue constructif entre les deux pays. Tout ce qui contribuera à réduire les tensions commerciales et l’incertitude est bénéfique pour ces deux grandes économies et, bien sûr, pour l’économie mondiale également", a ajouté Mme Kozack.

Le FMI exhorte depuis longtemps les États-Unis et la Chine à régler leurs différends commerciaux par le dialogue, et non par des mesures unilatérales.

Jeudi à Pékin, Xi a ouvert ce sommet de deux jours en avertissant Trump qu’une mauvaise gestion des désaccords entre les deux pays au sujet de Taïwan pourrait mener les relations sino-américaines dans une "impasse très dangereuse".

Mais un an après que les droits de douane élevés imposés par Trump sur les produits chinois et les mesures de rétorsion de Xi aient failli faire s'effondrer l'ensemble des échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine, les discussions des deux dirigeants sur le commerce et l'investissement se sont révélées plus positives.

Trump a déclaré lors d’une interview sur Fox News Channel avec Sean Hannity que la Chine avait accepté de commander 200 Boeing BA.N avions de ligne, tandis que le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a déclaré à CNBC que des accords sur l’énergie et les produits agricoles américains avaient également été discutés, ainsi que la création d’organismes bilatéraux chargés du commerce et des investissements pour les secteurs non stratégiques.

PRESSIONS ÉCONOMIQUES

Mme Kozack a déclaré qu’en raison des pressions liées à la guerre au Moyen-Orient et à la fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran, qui a maintenu les prix du pétrole brut au-dessus de 100 dollars le baril, l’économie mondiale s’oriente clairement vers le scénario intermédiaire parmi les trois scénarios économiques présentés par le FMI dans ses Perspectives de l’économie mondiale d’avril .

Le "scénario défavorable" intermédiaire du FMI prévoit une baisse de la croissance du PIB réel mondial à 2,5% cette année, contre 3,1% dans la "prévision de référence" plus optimiste qui table sur une fin rapide du conflit, et 3,4% en 2025.

Le scénario défavorable table sur un prix du baril de pétrole à 100 dollars pour l'ensemble de l'année, mais aussi sur un resserrement des conditions financières et une hausse des anticipations d'inflation.

Mme Kozack a déclaré que, bien que la hausse des prix de l'énergie ait renforcé les anticipations de hausses de prix à court terme, le FMI considère que les anticipations inflationnistes à moyen terme restent bien ancrées. Et les conditions financières dans l'économie mondiale restent "accommodantes", a-t-elle ajouté.

DISCUSSIONS SUR L'AIDE

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, discutera des enjeux économiques mondiaux avec les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des démocraties industrialisées du Groupe des Sept lundi et mardi prochains à Paris, a déclaré Mme Kozack. Le premier directeur général adjoint du FMI, Dan Katz, participera à une réunion du G20 à Miami réunissant les vice-ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales jeudi et vendredi de cette semaine, a-t-elle ajouté.

Le FMI continue de discuter d’une éventuelle aide financière pour les pays membres confrontés à une hausse des coûts de l’énergie et des matières premières en raison du conflit au Moyen-Orient, a déclaré Mme Kozack.

Elle n'a toutefois fourni aucun détail sur des pays spécifiques, ni commenté un article de Reuters selon lequel l'Irak aurait sollicité une aide financière.

Mme Georgieva a déclaré lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale en avril qu'au moins 12 pays devraient avoir besoin d'une aide totale de 20 à 50 milliards de dollars de la part des deux institutions, qui se concertent actuellement sur la meilleure façon d'aider les pays membres.

Mme Kozack a refusé de fournir des mises à jour concernant ces chiffres.

"À l’heure actuelle, nous constatons que de nombreux pays nous demandent en fait un soutien dans le domaine des politiques", a-t-elle ajouté. "Ils nous demandent des conseils en matière de politiques. Comment peuvent-ils répondre au mieux au choc compte tenu de la situation propre à chaque pays?"

En avril, le Fonds a déclaré que les pays membres devraient éviter les subventions générales d'aide au carburant qui épuiseraient des ressources budgétaires déjà limitées et attiseraient la demande de pétrole à un moment où l'offre est restreinte, ce qui ferait encore grimper les prix.