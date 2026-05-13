MISE À JOUR N° 2-Scott Bessent, du Trésor américain, et He Lifeng, de la Chine, ont conclu leurs discussions en Corée du Sud en amont du sommet Trump-Xi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Bessent et He Lifeng se sont entretenus à l'aéroport d'Incheon

* Chacun a rencontré le président sud-coréen séparément

* Bessent et He préparent le terrain pour le sommet Trump-Xi à Pékin

* Le sommet devrait aborder les achats, les forums d'investissement et les puces électroniques

(Réécriture avec la fin des discussions et les remarques du président; paragraphes 1 à 6) par Heejin Kim et Brenda Goh

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, et le vice-Premier ministre chinois, He Lifeng, ont conclu mercredi en Corée du Sud trois heures de pourparlers visant à préparer le terrain pour le sommet de Pékin de cette semaine entre les dirigeants des deux plus grandes économies mondiales.

Scott Bessent, qui doit rejoindre le président Donald Trump à Pékin plus tard dans la journée de mercredi, est arrivé du Japon pour rencontrer He Lifeng, une rencontre qui devait aborder des questions économiques et commerciales épineuses.

Les responsables américains et chinois n'ont pas donné de compte rendu immédiat des discussions, qui se sont tenues dans une salle de réception VIP de l'aéroport international d'Incheon, en amont du sommet entre Trump et le président chinois Xi Jinping prévu de jeudi à vendredi.

Plus tôt mercredi, He et Bessent ont chacun rencontré le président Lee Jae Myung à la Maison Bleue, a indiqué son bureau.

Lors de sa rencontre avec le Chinois He, Lee a déclaré qu'il était dans l'intérêt de la Corée du Sud et du monde entier que les États-Unis et la Chine développent des relations stables, a indiqué son porte-parole.

Lee et Bessent ont discuté des chaînes d'approvisionnement et des minéraux critiques, a déclaré la porte-parole de la Maison Bleue, Kang Yu-jung, lors d'un point presse.

Les discussions entre Scott Bessent et He Lifeng ont probablement été de nature exploratoire et n'ont donné lieu qu'à des résultats immédiats limités, a déclaré Kim Tae-hwang, professeur de commerce international à l'université Myongji de Séoul.

“Les deux parties sont essentiellement en phase d'attente avant le sommet, s'observant mutuellement plutôt que de chercher des percées.”

Mais aucune des deux parties n’a de solides raisons de faire des concessions précoces, a déclaré Kim, ajoutant que les États-Unis ne sont pas susceptibles d’assouplir les restrictions sur les technologies clés telles que les semi-conducteurs.

La Chine, quant à elle, soutenue par une croissance et des performances commerciales relativement résilientes, subit moins de pression pour faire des compromis significatifs, a-t-il déclaré.

Le principal négociateur commercial chinois, le vice-ministre du Commerce Li Chenggang, et le vice-ministre des Finances Liao Min ont accompagné He Lifeng.

Lors du sommet de Pékin , les dirigeants devraient convenir de mettre en place des forums visant à faciliter les échanges commerciaux et les investissements mutuels, tandis que la Chine devrait annoncer des achats liés aux avions Boeing, à l’agriculture et à l’énergie américaines, ont déclaré des responsables américains.

Parmi les autres sujets qui devraient figurer à l'ordre du jour des discussions figurent les semi-conducteurs, l'approvisionnement en terres rares et la guerre en Iran, la Chine, qui entretient des liens avec l'Iran, étant un acheteur majeur de son pétrole, bien que Trump ait déclaré qu'il ne s'attendait pas à avoir besoin de son aide pour mettre fin au conflit.