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MISE À JOUR N° 2-Les marchés boursiers européens portés par les valeurs minières et technologiques ; le Moyen-Orient au centre de l'attention
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 18:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les valeurs technologiques et minières soutiennent l'indice global

* Merck bondit après avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour 2026

* Les bénéfices de l'UE devraient connaître leur plus forte hausse en trois ans

* Tous les regards tournés vers le sommet Trump-Xi à Pékin

(Mises à jour après la clôture des marchés) par Twesha Dikshit, Avinash P et Johann M Cherian

Les actions européennes ont terminé en hausse mercredi, portées par les gains des valeurs minières, même si la prudence a persisté, les investisseurs évaluant l'impact économique de la hausse des prix du pétrole liée à la guerre en Iran .

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,8% à 611,42 points, se remettant d'une baisse de 1% mardi.

L'indice des ressources de base .SXPP a bondi de 4,4% pour atteindre un niveau record, suivant la hausse des prix des métaux de base et menant la progression sectorielle. Il s'agit du secteur le plus performant d'Europe cette année.

Alors que la saison des résultats du premier trimestre touche à sa fin, les bénéfices des entreprises devraient connaître leur plus forte croissance depuis trois ans. Selon les données compilées par LSEG, les bénéfices des entreprises européennes devraient avoir augmenté de 10,2% au cours du trimestre.

Plus tôt dans la séance, le laboratoire pharmaceutique allemand Merck MRCG.DE a relevé ses prévisions de bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'année , ce qui a fait grimper son action de 7,2%.

Allianz ALVG.DE a progressé de 1% après que la compagnie d'assurance a annoncé une hausse de 52% de son bénéfice net au premier trimestre, tandis qu'ABN Amro ABNd.AS a gagné 8,6% après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels , enregistrant ainsi sa plus forte hausse quotidienne depuis février de l'année dernière.

“Si l'on examine la croissance des bénéfices pour l'ensemble de l'année... cela représenterait une nette amélioration par rapport aux années précédentes, nous restons donc un peu prudents à ce sujet pour voir si cela se concrétisera,” a déclaré Joost van Leenders, stratège en chef chez Van Lanschot Kempen.

Malgré les gains enregistrés mercredi, l'indice STOXX a sous-performé ses homologues asiatiques et américains en raison de la moindre exposition de l'Europe aux valeurs du secteur du matériel d'IA.

Le STOXX 600 a progressé de 4,7% ce trimestre, contre une hausse de 13,8% pour le S&P 500 .SPX et des hausses d'environ 30% et 55% pour les indices de référence de Taïwan .TWII et de la Corée du Sud .KOSPI , respectivement.

Les actions européennes du secteur des semi-conducteurs, notamment Infineon Technologies IFXGn.DE , STMicroelectronics

STMMI.MI et Aixtron AIXGn.DE , ont chacune progressé d'environ 10% mercredi.

“L'Europe n'a pas connu le même type de reprise que les États-Unis et certains pays asiatiques, (et) il n'est pas exclu que les investisseurs mondiaux se tournent vers les actions européennes et se disent qu'il y a là une opportunité d'investissement à valeur relative,” a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef des marchés chez Interactive Brokers.

À l'échelle mondiale, les investisseurs se sont concentrés sur un sommet à enjeux élevés en Chine, où le président américain Donald Trump rencontre son homologue Xi Jinping.

Les investisseurs attendent de voir si Trump fera pression sur la Chine pour qu’elle utilise ses liens avec Téhéran afin de rouvrir le détroit d’Ormuz, les restrictions iraniennes maintenant les prix du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril malgré un cessez-le-feu entre Washington et Téhéran.

Les risques croissants d'inflation ont poussé les marchés monétaires à anticiper plus de deux hausses de taux de la Banque centrale européenne d'ici la fin de l'année.

Valeurs associées

ABN AMRO DR
31,7700 EUR Euronext Amsterdam +8,65%
AIXTRON
51,560 EUR XETRA +11,24%
ALLIANZ
372,300 EUR XETRA +1,11%
CAC 40
8 007,97 Pts Euronext Paris +0,35%
DAX
24 136,81 Pts XETRA +0,76%
EQT
28,110 EUR Tradegate +0,21%
EURO STOXX 50
5 861,07 Pts DJ STOXX +0,91%
FTSE 100
10 325,35 Pts FTSE Indices +0,58%
FTSE MIB
49 480,70 Pts FTSE Indices +1,00%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
IBEX 35
17 654,9000 Pts Sibe +0,46%
INFINEON TECHNOLOGIES
64,360 EUR XETRA +10,70%
INTERTEK GROUP
5 582,500 GBX LSE +5,33%
MERCK
121,150 EUR XETRA +7,21%
MERCK
113,520 USD NYSE +1,01%
S&P 500 INDEX
7 447,76 Pts CBOE +0,63%
STMICROELECTRONICS
52,3400 EUR Euronext Paris +9,79%
STOXX Europe 600
611,42 Pts DJ STOXX +0,79%
STOXX Europe 600 Basic Resources
866,87 Pts DJ STOXX +4,37%
STOXX Europe 600 Technology
923,50 Pts DJ STOXX +2,65%
TAIEX
41 374,50 Pts Six - Forex 1 -1,25%
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