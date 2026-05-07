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MISE À JOUR N° 2-Les bénéfices de Solvay au premier trimestre sont conformes aux prévisions ; l'entreprise répercute sur ses clients les coûts liés à la guerre en Iran
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 09:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Évaluation de l'impact de la fermeture de la coentreprise en Arabie saoudite

* Le bénéfice de base du premier trimestre recule de 12,4%, conformément aux prévisions

* Le cours de l'action Solvay, cotée à Francfort, recule de 2,2%

(Ajout d'un commentaire sur la reprise potentielle de la coentreprise au paragraphe 6, et sur les actions au paragraphe 7) par Olivier Cherfan

Le groupe chimique belge Solvay SOLB.BR a déclaré jeudi qu'il répercutait la hausse des coûts de l'énergie et du transport sur ses clients, alors que la guerre en Iran frappe le secteur, rejoignant ainsi ses concurrents qui cherchent à amortir l'impact du conflit.

Solvay a déclaré qu'il évaluait l'impact de la fermeture temporaire de sa coentreprise de peroxydes basée en Arabie saoudite sur ses activités au deuxième trimestre, ajoutant que l'impact global du conflit restait limité.

Ces commentaires accompagnaient les résultats du premier trimestre, qui montrent que le bénéfice de base a reculé de 12,4% à 219 millions d'euros (257,37 millions de dollars), ce qui correspond globalement au consensus de Vara Research, qui s'établissait à 220 millions d'euros.

Solvay réalise moins de 5% de son chiffre d'affaires au Moyen-Orient, mais la production de sa coentreprise Saudi Hydrogen Peroxide, détenue à parts égales avec Sadara Chemical Company (elle-même une coentreprise de Saudi Aramco 2223.SE et Dow DOW.N ), est à l'arrêt depuis la mi-mars.

"L'impact sur le deuxième trimestre est encore en cours d'évaluation et dépendra de la date de reprise de l'activité de la plateforme", a déclaré la société.

Le site, qui a une capacité de plus de 300.000 tonnes par an, devrait redémarrer dans les prochains mois, a déclaré le directeur général de Solvay, Philippe Kehren, aux journalistes après la présentation des résultats.

L'action Solvay SOLB.F a chuté de 8,8% à l'annonce de cette nouvelle, atteignant le bas de l'indice français SBF 120

.SBF120 .

(1 $ = 0,8509 euro)

Guerre en Iran

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DOW
38,490 USD NYSE -5,67%
Gaz naturel
2,73 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
99,45 USD Ice Europ -2,46%
Pétrole WTI
93,12 USD Ice Europ -3,25%
SBF 120
6 322,03 Pts Euronext Paris +0,26%
SOLVAY
25,9800 EUR Euronext Bruxelles -9,98%
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