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MISE À JOUR N° 2-Les actions européennes clôturent à leur plus haut niveau depuis une semaine, portées par le secteur technologique
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 18:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les valeurs technologiques mènent la hausse en Europe

* Burberry recule après que la reprise a été freinée par l'impact de la guerre en Iran

* Watches of Switzerland bondit grâce à des perspectives de bénéfices annuels optimistes

* Les marchés anticipent plus de deux hausses de taux de la BCE cette année en raison des craintes inflationnistes

(Mises à jour après la clôture des marchés) par Twesha Dikshit et Avinash P

Les actions européennes ont clôturé en hausse jeudi, après avoir atteint leur plus haut niveau de la semaine grâce à l'élan donné par les valeurs technologiques, tandis que les investisseurs restaient prudents quant à l'évolution des négociations entre les États-Unis et la Chine.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a terminé en hausse de 0,8% à 616,05 points, grâce à des gains généralisés.

L'indice du secteur technologique .SX8P a bondi de 2,6%, tiré par les valeurs des semi-conducteurs, avec STMicroelectronics STMMI.MI en hausse de 5,4%, BE Semiconductor BESI.AS en hausse de 3,3% et Infineon IFXGn.DE en hausse de 5,7%.

Le DAX allemand .GDAXI a progressé de 1,3% et a entraîné les Bourses régionales à la hausse, SAP SAPG.DE gagnant 3,6%. Bank of America a déclaré que la dynamique actuelle du géant des logiciels dans le cloud et la croissance de son carnet de commandes d'environ 25% pourraient faire progresser son chiffre d'affaires de plus de 10%, soutenus par l'effet de levier opérationnel et l'IA, ainsi que par le potentiel de hausse lié au déploiement de capitaux.

Cependant, l'exposition du continent aux entreprises de matériel d'IA est bien moindre que celle de ses homologues américains et asiatiques, ce qui incite de nombreux investisseurs à se tourner vers d'autres marchés que ceux de l'Europe.

« C'est le thème qui a joué en défaveur de l'Europe ces quatre dernières années, depuis le lancement de ChatGPT fin 2022. Cela a été la raison la plus persistante de la sous-performance et, plus récemment, cela est lié aux importations d'énergie et à l'instabilité politique », a déclaré Sameer Samana, responsable des actions mondiales et des actifs réels chez Wells Fargo Investment Institute. Le Royaume-Uni est le dernier pays en date à connaître des bouleversements politiques en Europe après la démission de Wes Streeting, membre du parti travailliste au pouvoir , de son poste de ministre de la Santé, ce qui a semé le doute sur le leadership du Premier ministre Keir Starmer. L'attention mondiale s'est également portée sur la réunion bilatérale entre les États-Unis et la Chine à Pékin. Les investisseurs espéraient que le président Donald Trump puisse encourager la Chine à convaincre l'Iran de conclure un accord avec Washington afin de mettre fin à la guerre qui a fait grimper le prix du baril de brut à 100 dollars.

« Nous attendons de voir comment la situation évolue en Chine... tous les regards sont tournés vers la crise au Moyen-Orient pour qu'elle soit réellement résolue », a déclaré Frédérique Carrier, responsable de la stratégie d'investissement chez RBC Wealth Management. Entre autres, la marque de luxe Burberry BRBY.L a chuté de 6,8% après avoir annoncé des ventes au quatrième trimestre conformes aux attentes, tandis que Watches of Switzerland WOSG.L a bondi de 19,2% après avoir prévu un bénéfice d'exploitation annuel supérieur aux attentes.

La société d'investissement 3i Group III.L a chutéde 12,7%après que la croissance des ventes à périmètre constant de Action, l'une de ses principales sociétés en portefeuille, a ralenti à 2,4% sur les 19 semaines allant jusqu'au 10 mai, contre 6,8% il y a un an.

Sur le plan politique, Philip Lane, économiste en chef de la Banque centrale européenne ,a déclaré que des hausses de tauxd'intérêt pourraient être nécessaires pour lutter contre l'inflation. Les marchés monétaires anticipent actuellement plus de deux hausses de taux de la BCE cette année.

Valeurs associées

3I GROUP
2 112,500 GBX LSE -12,74%
ASM INT
899,800 EUR Euronext Amsterdam +2,90%
BANK OF AMERICA
49,895 USD NYSE +0,12%
BESI
266,700 EUR Euronext Amsterdam +3,29%
BURBERRY GROUP
1 084,500 GBX LSE -6,71%
DAX
24 456,26 Pts XETRA +1,32%
FTSE 100
10 372,93 Pts FTSE Indices +0,46%
INFINEON TECHNOLOGIES
68,070 EUR XETRA +5,76%
SAP AG O.N.
141,220 EUR XETRA +3,64%
STMICROELECTRONICS
55,160 EUR Euronext Paris +5,39%
STOXX Europe 600
616,05 Pts DJ STOXX +0,76%
STOXX Europe 600 Financial Ser.
894,96 Pts DJ STOXX -0,36%
STOXX Europe 600 Technology
947,08 Pts DJ STOXX +2,55%
WATCH SWITZ GRP
629,500 GBX LSE +18,55%
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