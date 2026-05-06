MISE À JOUR N° 2-Le ministre iranien des Affaires étrangères rencontre son homologue chinois une semaine avant la visite de Trump à Pékin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Chine a exhorté les États-Unis et l'Iran à respecter le cessez-le-feu

* Le conflit avec l'Iran menace les importations énergétiques de la Chine

* Trump devrait se rendre en Chine la semaine prochaine

(Ajout d'informations issues des communiqués aux paragraphes 3 à 6; commentaire d'un analyste aux paragraphes 15 et 16) par Antoni Slodkowski et Liz Lee

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a rencontré mercredi à Pékin le chef de la diplomatie chinoise, soulignant les liens étroits entre les deux pays peu avant le voyage prévu du président américain Donald Trump pour rencontrer Xi Jinping.

La visite de M. Araqchi, annoncée par l'agence de presse officielle Xinhua, est son premier déplacement en Chine depuis que la guerre américano-israélienne contre l'Iran a déclenché la plus grave crise mondiale d'approvisionnement en pétrole de l'histoire, menaçant la sécurité énergétique de la Chine, premier importateur mondial de brut.

À l'issue de la rencontre, le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que M. Araqchi avait informé le ministre des Affaires étrangères Wang Yi des discussions avec les États-Unis et avait déclaré: « L'Iran, tout comme il a fait preuve de force pour se défendre et reste pleinement prêt à faire face à toute agression, est également sérieux et inébranlable sur le terrain diplomatique. »

« Nous ferons de notre mieux pour protéger nos droits et intérêts légitimes lors des négociations », a déclaré M. Araqchi, selon l’Agence de presse des étudiants iraniens. « Nous n’acceptons qu’un accord juste et global », a-t-il ajouté, au sujet des pourparlers entre Téhéran et Washington.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré après les pourparlers que « la situation régionale actuelle se trouve à un tournant critique de transition de la guerre à la paix », ajoutant que « la Chine estime qu’une cessation complète des hostilités est impérative, que la reprise du conflit est inacceptable et que la poursuite des négociations est particulièrement importante ».

Il a également exhorté les « parties concernées » à rétablir sans délai un « passage normal et sûr » dans le détroit d’Ormuz. Sur la question nucléaire, il a déclaré que « la Chine apprécie l’engagement de l’Iran à ne pas développer d’armes nucléaires, tout en reconnaissant le droit légitime de l’Iran à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire ».

Plus tôt cette semaine, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a exhorté la Chine à intensifier ses efforts diplomatiques pour persuader l’Iran d’ouvrir le détroit à la navigation internationale.

M. Bessent a déclaré que MM. Trump et Xi échangeraient leurs points de vue sur l’Iran en personne lors de leurs entretiens prévus les 14 et 15 mai à Pékin. Il a ajouté que les deux dirigeants chercheraient à maintenir les relations sino-américaines sur la bonne voie après la trêve commerciale conclue en octobre.

M. Bessent a exhorté la Chine à « se joindre à nous dans cette opération internationale » visant à ouvrir le détroit, sans toutefois préciser les mesures que Pékin devrait prendre. Il a ajouté que la Chine et la Russie devaient cesser de bloquer les initiatives aux Nations unies, notamment une résolution encourageant la prise de mesures pour protéger la navigation commerciale dans le détroit.

VAGUE D'ACTIVITÉ

En début de semaine, les États-Unis et l’Iran ont lancé de nouvelles attaques dans le golfe du Persique , alors qu’ils se disputaient le contrôle du détroit par des blocus maritimes rivaux, menaçant une trêve déjà fragile.

Trump a déclaré par la suite que la marine américaine aiderait les navires à traverser le détroit. Mais cette opération a été suspendue après que Trump a déclaré mardi que des « progrès importants » avaient été réalisés en vue d’un accord global avec l’Iran.

Il n’y a pas eu de réaction immédiate de Téhéran.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré lundi que ces attaques, survenues après que Téhéran eut indiqué qu’il examinait la demande de négociations de Trump , montraient qu’il n’y avait pas de solution militaire à la crise.

La Chine s'est engagée dans une vague d'activités diplomatiques et s'est abstenue de critiquer vivement la conduite de la guerre par les États-Unis afin que le sommet, déjà reporté une fois en raison du conflit, puisse se dérouler sans heurts, ont déclaré des analystes à Reuters.

« Compte tenu du rôle que la Chine a joué pour aider à amener l’Iran à la table des négociations la première fois, j’imagine que la Chine jouera un rôle diplomatique important si les Iraniens devaient revenir à la table des négociations », a déclaré Ali Wyne, conseiller à l’International Crisis Group.

« Je pense que la Chine craint également qu’un conflit prolongé entre les États-Unis et l’Iran ne détériore davantage ses relations avec les pays du Golfe. »

Avant la guerre, la Chine achetait plus de 80 % du pétrole exporté par l'Iran , selon les données pour 2025 de la société d'analyse Kpler.

La semaine dernière, la Chine a intensifié son opposition aux sanctions américaines visant les raffineries de pétrole chinoises pour leurs achats de brut iranien. Son ministère du Commerce a ordonné aux entreprises de ne pas se conformer aux sanctions américaines contre cinq raffineurs indépendants, dont Hengli Petrochemical récemment désigné, invoquant pour la première fois une loi qui permet à Pékin de riposter contre les entités appliquant des sanctions qu’elle juge illégales.