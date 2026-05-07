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Fnac Darty: l'AMF donne son feu vert à l'OPA du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky
information fournie par AFP 07/05/2026 à 18:46

Montage de photos, du 26 janvier 2026, montrant le logo de la Fnac et de Darty et un portrait de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky ( AFP / JOEL SAGET )

Montage de photos, du 26 janvier 2026, montrant le logo de la Fnac et de Darty et un portrait de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky ( AFP / JOEL SAGET )

L'Autorité des marchés financiers a validé jeudi le projet d'offre publique d'achat (OPA) lancé en janvier par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky pour prendre le contrôle majoritaire du spécialiste du matériel électronique et de produits culturels Fnac Darty.

Dans une décision publiée jeudi, le gendarme des marchés financiers a "déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat", lancée en janvier et visant le groupe français.

Daniel Kretinsky, à travers sa société EP Group, est déjà le principal actionnaire de Fnac Darty, à hauteur de 28,5% du capital. Avec cette OPA, il compte franchir le seuil de 50%.

Ce feu vert de l'AMF était la dernière étape pour valider cette opération, déjà approuvée par le conseil d'administration de Fnac Darty en mars et qui doit être clôturée au "second semestre 2026".

En prenant la majorité de Fnac Darty, M. Kretinsky empêcherait de facto le géant chinois du commerce en ligne JD.com d'obtenir davantage de poids dans les décisions de l'entreprise.

JD.com est en train d'acquérir le distributeur allemand Ceconomy, qui détient lui-même plus de 20% du capital de Fnac Darty, ce qui confère au groupe chinois de manière indirecte la place de deuxième actionnaire de l'entreprise française.

L'offre d'EP Group propose un prix de 36 euros par action, valorisant l'entreprise à plus d'un milliard d'euros.

M. Kretinsky s'engage aussi à acquérir les 564.098 obligations convertibles et/ou échangeables en actions (dites "Océanes") de Fnac Darty, au prix unitaire de 81,12 euros.

Cette OPA, qui n'entraînera pas de retrait de Fnac Darty de la Bourse de Paris, avait déjà reçu un accueil favorable des administrateurs, qui se sont réunis lundi pour rendre leur avis, aidés d'un rapport d'expertise confirmant son "caractère équitable", selon le communiqué.

OPA

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35,2500 EUR Euronext Paris 0,00%
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1 commentaire

  • 19:11

    Cela me donne une raison pour ne plus acheter chez FNAC , Darty

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