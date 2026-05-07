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OHB envisage une action en justice si l'UE autorise la fusion d'Airbus, de Thales et de Leonardo dans les satellites
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 18:38

Le logo de l'entreprise OHB, spécialiste des systèmes spatiaux, située à Oberpfaffenhofen, près de Munich

Le logo de l'entreprise OHB, spécialiste des systèmes spatiaux, située à Oberpfaffenhofen, près de Munich

par Gianluca Lo Nostro

‌Le fabricant allemand de satellites OHB envisage d'intenter une ​action en justice si les autorités européennes de la concurrence approuvent le projet de fusion des activités satellitaires d'Airbus, ​de Thales et de Leonardo, a déclaré jeudi son directeur général.

Airbus, Thales ​et Leonardo ont annoncé en ⁠octobre leur intention de regrouper leurs activités de fabrication ‌de satellites au sein d'une société indépendante, baptisée "Projet Bromo".

Cette initiative permettrait de créer un acteur ​européen plus puissant, ‌capable de rivaliser avec SpaceX et les ⁠concurrents chinois, selon les trois groupes aérospatiaux et de défense.

Mais OHB, l'un des rares fabricants de satellites indépendants ⁠en Europe, craint ‌que cet accord n'affaiblisse la concurrence dans ⁠la région.

"Nous exprimons nos inquiétudes car cela a un ‌impact sur notre chaîne d'approvisionnement", a déclaré ⁠à Reuters Marco Fuchs, le directeur d'OHB, qualifiant ⁠la possible fusion ‌de "perturbation du marché".

À la question de savoir si OHB ​envisageait de contester juridiquement ‌cette décision si la Commission européenne autorisait l'accord, Marco Fuchs a répondu : "Oui."

La valeur ​boursière d'OHB a été multipliée par cinq environ au cours de l'année écoulée, pour atteindre près ⁠de 5 milliards d'euros.

Jeudi, le groupe a fait état d'une hausse de 18% de son chiffre d'affaires trimestriel, avec un carnet de commandes en hausse de 45%.

(Rédigé par Gianluca Lo Nostro ; version française Etienne Breban, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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