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A la Bourse de Paris, le repli après l'euphorie en attendant l'Iran
information fournie par AFP 07/05/2026 à 18:40

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a clôturé en baisse jeudi après l'euphorie de la veille, suspendue à la réponse de l'Iran aux Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orint et rouvrir le détroit d'Ormuz.

L'indice du CAC a perdu 97,34 points (-1,17%) à 8.202 points.

La veille, l'indice vedette de la place parisienne avait terminé en forte hausse de 2,94% pour s'établir à 8.299,42 points, porté par les espoirs d'une fin rapide de la guerre au Moyen-Orient.

Les États-Unis attendent jeudi une réponse de Téhéran à leur dernière proposition en vue de mettre fin durablement à la guerre au Moyen-Orient et de rouvrir le stratégique détroit d'Ormuz.

Le marché parisien a préféré l'attentisme et la prise de bénéfices plutôt que de s'emballer sur fond de baisse des prix du pétrole.

Peu avant 16H00 GMT, le baril de Brent de la mer du nord s'échangeait à 96,56 dollars (-4,65%). Le WTI enregistrait le même recul de près de 5% (-4,75% à 90,56 dollars).

"Le CAC 40 est légèrement négatif. Mais le marché joue toujours la détente", veut croire l'analyste Alexandre Baradez.

La preuve selon lui: deux valeurs du luxe, secteur exposé aux conséquences du conflit, arrivent en tête du tableau de la progression des valeurs ce jeudi.

En effet, le titre Hermès, le plus cher parmi les 40 valeurs du CAC, a repassé le seuil de 1.700 euros (1.702, +1,82%), poussé par la demande des investisseurs.

Kering (+1,46% à 246,80 euros le titre) montre également que les donneurs d'ordre retrouvent de l'entrain pour des titres qui ne soient pas seulement des valeurs refuge.

En queue de peloton, Bouygues enregistre la plus mauvaise performance du jour (-3,66% à 51,06 euros).

Le géant français, présent dans la construction, les travaux publics ou les télécommunications, a ramené sa perte nette à 94 millions d'euros au premier trimestre. Ses ventes ont reculé de 3,2% au premier trimestre, à 12,2 milliards d'euros.

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