MISE À JOUR N° 2-Le ministre iranien des Affaires étrangères rencontre son homologue chinois pour la première fois depuis le début de la guerre en Iran

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* Le ministre iranien des Affaires étrangères rencontre son homologue chinois à Pékin

* La Chine a exhorté les États-Unis et l'Iran à respecter le cessez-le-feu

* Trump devrait se rendre en Chine la semaine prochaine

(Ajout de contexte et de détails tout au long du texte; ajout de puces) par Antoni Slodkowski et Liz Lee

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a rencontré mercredi à Pékin le chef de la diplomatie chinoise, soulignant les liens étroits entre les deux pays peu avant le voyage prévu du président américain Donald Trump pour rencontrer Xi Jinping.

La visite de M. Araqchi, annoncée par l'agence de presse officielle Xinhua, est son premier déplacement en Chine depuis que la guerre américano-israélienne contre l'Iran a provoqué la plus grave crise mondiale d'approvisionnement en pétrole de l'histoire et compromis la sécurité énergétique de la Chine, premier importateur mondial de brut.

Plus tôt cette semaine, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a exhorté la Chine à intensifier ses efforts diplomatiques pour persuader l'Iran d'ouvrir le détroit d'Ormuz à la navigation internationale.

M. Bessent a déclaré que MM. Trump et Xi échangeraient leurs points de vue sur l’Iran en personne lors de leurs entretiens prévus les 14 et 15 mai à Pékin. Il a toutefois souligné que les deux dirigeants chercheraient à maintenir le cap des relations américano-chinoises, qui sont stables depuis la trêve commerciale conclue en octobre.

Il a exhorté la Chine à « se joindre à nous dans cette opération internationale » visant à ouvrir le détroit, sans toutefois préciser les mesures que Pékin devrait prendre. Il a ajouté que la Chine et la Russie devaient cesser de bloquer les initiatives aux Nations unies, notamment une résolution encourageant la prise de mesures pour protéger la navigation commerciale dans le détroit.

Plus tôt cette semaine, les États-Unis et l’Iran ont lancé de nouvelles attaques dans le Golfe, alors qu’ils se disputaient le contrôle du détroit par des blocus maritimes rivaux, menaçant une trêve déjà fragile.

Trump a déclaré par la suite que la marine américaine aiderait les navires à traverser le détroit. Mais cette opération a été suspendue après que Trump a déclaré mardi que des « progrès importants » avaient été réalisés en vue d’un accord global avec l’Iran.

Il n'y a pas eu de réaction immédiate de Téhéran. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré lundi que ces attaques, survenues après que Téhéran eut indiqué qu’il examinait la demande de négociations de Trump, montraient qu’il n’y avait pas de solution militaire à la crise. La Chine s'est engagée dans une vague d'activités diplomatiques et s'est abstenue de critiquer vivement la conduite de la guerre par les États-Unis afin que le sommet, déjà reporté une fois en raison du conflit, puisse se dérouler sans heurts, ont déclaré des analystes à Reuters.

La Chine a exhorté à plusieurs reprises les États-Unis et l'Iran à maintenir le cessez-le-feu et à lever les restrictions dans le détroit. Trump a également salué le rôle de Pékin, qui a contribué à convaincre l'Iran de participer aux pourparlers de paix du mois dernier au Pakistan.

La semaine dernière, la Chine a intensifié son opposition aux sanctions américaines visant les raffineries de pétrole chinoises pour leurs achats de brut iranien. Son ministère du Commerce a ordonné aux entreprises de ne pas se conformer aux sanctions américaines contre cinq raffineurs indépendants, dont la société Hengli Petrochemical récemment désignée, invoquant pour la première fois une loi qui permet à Pékin de prendre des mesures de rétorsion contre les entités appliquant des sanctions qu’elle juge illégales.

La Chine achète plus de 80 % du pétrole exporté par l'Iran , selon les données pour 2025 fournies par la société d'analyse Kpler. Le pétrole iranien a eu peu d'acheteurs en raison des sanctions américaines visant à couper les vivres au programme nucléaire de Téhéran.